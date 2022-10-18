18 октября 2022

Свердловские власти подготовили выплаты женам и детям мобилизованных

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Женам и детям мобилизованных полагается по 20 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

Правительство Свердловской области подготовило проект закона о материальной помощи семьям мобилизованных. В одном из пунктов документа прописан конкретный размер выплат на жен и детей, рассказал URA.RU источник, присутствовавший на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова 19 октября.

«Завтра [20 октября] на заседании правительства рассмотрят проект закона, согласно которому каждая семья получит по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Такие выплаты будут единоразовыми», — поделился собеседник. В законе будут прописаны и другие меры поддержки, добавил он.

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Правительство Свердловской области анонсировало меры поддержки семей мобилизованных

Ранее Свердловский кабмин, к примеру, анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).

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Правительство Свердловской области подготовило проект закона о материальной помощи семьям мобилизованных. В одном из пунктов документа прописан конкретный размер выплат на жен и детей, рассказал URA.RU источник, присутствовавший на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова 19 октября. «Завтра [20 октября] на заседании правительства рассмотрят проект закона, согласно которому каждая семья получит по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Такие выплаты будут единоразовыми», — поделился собеседник. В законе будут прописаны и другие меры поддержки, добавил он. Ранее Свердловский кабмин, к примеру, анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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