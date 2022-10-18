Свердловские власти подготовили выплаты женам и детям мобилизованных

Правительство Свердловской области подготовило проект закона о материальной помощи семьям мобилизованных. В одном из пунктов документа прописан конкретный размер выплат на жен и детей, рассказал URA.RU источник, присутствовавший на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова 19 октября.
«Завтра [20 октября] на заседании правительства рассмотрят проект закона, согласно которому каждая семья получит по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Такие выплаты будут единоразовыми», — поделился собеседник. В законе будут прописаны и другие меры поддержки, добавил он.
Ранее Свердловский кабмин, к примеру, анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили.
Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).
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