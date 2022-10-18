Свердловские власти подготовили выплаты женам и детям мобилизованных

19 октября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Женам и детям мобилизованных полагается по 20 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Правительство Свердловской области подготовило проект закона о материальной помощи семьям мобилизованных. В одном из пунктов документа прописан конкретный размер выплат на жен и детей, рассказал URA.RU источник, присутствовавший на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова 19 октября. «Завтра [20 октября] на заседании правительства рассмотрят проект закона, согласно которому каждая семья получит по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Такие выплаты будут единоразовыми», — поделился собеседник. В законе будут прописаны и другие меры поддержки, добавил он. Новость по теме Правительство Свердловской области анонсировало меры поддержки семей мобилизованных Ранее Свердловский кабмин, к примеру, анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).

Правительство Свердловской области подготовило проект закона о материальной помощи семьям мобилизованных. В одном из пунктов документа прописан конкретный размер выплат на жен и детей, рассказал URA.RU источник, присутствовавший на совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова 19 октября. «Завтра [20 октября] на заседании правительства рассмотрят проект закона, согласно которому каждая семья получит по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Такие выплаты будут единоразовыми», — поделился собеседник. В законе будут прописаны и другие меры поддержки, добавил он. Ранее Свердловский кабмин, к примеру, анонсировал бесплатное горячее питание для школьников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию. А студенты колледжей и техникумов смогут рассчитывать и на помощь в покупке одежды. О региональных выплатах самим мобилизованным — как во многих других российских регионах — при этом речь пока не идет. В областном департаменте информполитики на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).