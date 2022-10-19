Немцы разозлились на Бербок за слова о России и отправили ее на фронт

19 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Немецкие комментаторы считают, что редко такие бесталанные люди, как Бербок, получают должность министра Фото: пресс-служба МИД России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого издания FAZ обрушились с критикой на министра иностранных дел Федеративной Республики Германии (ФРГ) Анналену Бербок, предложив ей самой отправиться на фронт. Причиной стали высказывания Бербок о наивности требования переговоров с РФ и о необходимости Европы выстраивать безопасность не с Россией, а от нее. «Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать», — подчеркнул комментатор. Он также добавил, что нечасто такой «бесталанный» человек способен стать министром. Его поддержал следующий пользователь: «Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний?». «Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Особенно когда это касается спасения человеческих жизней и в случае потенциальной ядерной угрозы. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь», — прокомментировал читатель. Другой критик присоединился, подчеркнув бессмысленность и напыщенность слов Бербок: «Одни и те же напыщенные, но в конечном итоге бессмысленные слова министра иностранных дел, которая все время болтает о ценностях и свободах, но в итоге не предлагает решения ситуации». «Конфликт закончится, когда дедушка [президент США Джо Байден] в Вашингтоне решит, что время пришло», — предположил читатель, заявив также о том, что никто точно не знает о том, какие геополитические цели преследует США. Еще один комментирующий подытожил: «Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в Германии все возможно». Когда началась спецоперация на Украине, большинство стран Европы решило изолировать Россию от остального Мира. Многие страны отказались от переговоров с РФ. Анналена Бербок во время внешнеполитического форума фонда Körber-Stiftung назвала ведение с Россией дискуссий «наивной позицией», сообщает RT.

Читатели немецкого издания FAZ обрушились с критикой на министра иностранных дел Федеративной Республики Германии (ФРГ) Анналену Бербок, предложив ей самой отправиться на фронт. Причиной стали высказывания Бербок о наивности требования переговоров с РФ и о необходимости Европы выстраивать безопасность не с Россией, а от нее. «Нет времени для наивности = нет времени для Бербок. Пусть сама идет воевать», — подчеркнул комментатор. Он также добавил, что нечасто такой «бесталанный» человек способен стать министром. Его поддержал следующий пользователь: «Заявление Бербок о наивности переговоров с Россией говорит о том, что она не знает природы войны. Может, ей самой пойти поучаствовать в боевых действиях, чтобы осознать нелепость всех ее высказываний?». «Мирные переговоры во время военных действий никогда нельзя исключать. Особенно когда это касается спасения человеческих жизней и в случае потенциальной ядерной угрозы. Тот, кто отвергает это, да еще и с таким рвением, как Бербок, только подливает масла в огонь», — прокомментировал читатель. Другой критик присоединился, подчеркнув бессмысленность и напыщенность слов Бербок: «Одни и те же напыщенные, но в конечном итоге бессмысленные слова министра иностранных дел, которая все время болтает о ценностях и свободах, но в итоге не предлагает решения ситуации». «Конфликт закончится, когда дедушка [президент США Джо Байден] в Вашингтоне решит, что время пришло», — предположил читатель, заявив также о том, что никто точно не знает о том, какие геополитические цели преследует США. Еще один комментирующий подытожил: «Редко такой бесталанный человек добивается должности министра, но в Германии все возможно». Когда началась спецоперация на Украине, большинство стран Европы решило изолировать Россию от остального Мира. Многие страны отказались от переговоров с РФ. Анналена Бербок во время внешнеполитического форума фонда Körber-Stiftung назвала ведение с Россией дискуссий «наивной позицией», сообщает RT.