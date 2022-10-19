Эрдоган пошел на предложение Путина по газовому хабу в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган согласился с предложением Путина по поставкам газа Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.

«Мы договорились. В Турции создадут международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять газ в Европу», — приводит ТАСС слова Эрдогана.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию. «Мы договорились. В Турции создадут международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять газ в Европу», — приводит ТАСС слова Эрдогана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...