Эрдоган пошел на предложение Путина по газовому хабу в Турции

Эрдоган согласился с предложением Путина по поставкам газа
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным создать газовый хаб. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.
«Мы договорились. В Турции создадут международный газовый хаб, по которому можно будет поставлять газ в Европу», — приводит ТАСС слова Эрдогана.
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