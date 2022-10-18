Зам Куйвашева отправил свердловских мэров к семьям мобилизованных

19 октября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

На совещании у Алексея Шмыкова также объявили о выплатах женам и детям мобилизованных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных, чтобы оперативно решать возникающие у них проблемы. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на совещании у Шмыкова 19 октября. «Было сказано связаться с семьями, определить, кому какая помощь нужна — вплоть до бытовых мелочей. И вести такие семьи до возвращения их кормильцев», — поделился собеседник агентства. По его словам, эта работа мэрами уже ведется и так — в том числе в рамках совместной работы с региональным штабом волонтерского проекта «МыВместе». «Правда, пока есть некоторые проблемы с данными о семьях добровольцев и контрактников», — признал второй источник. Новость по теме Свердловские власти подготовили выплаты женам и детям мобилизованных Он упомянул и другой важный аспект. «Предстоит следить, чтобы деньги, которые в ближайшее время начнут выплачивать семьям, доходили до детей, не пропивались», — сказал собеседник. В департаменте информполитики региона к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).

Первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных, чтобы оперативно решать возникающие у них проблемы. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на совещании у Шмыкова 19 октября. «Было сказано связаться с семьями, определить, кому какая помощь нужна — вплоть до бытовых мелочей. И вести такие семьи до возвращения их кормильцев», — поделился собеседник агентства. По его словам, эта работа мэрами уже ведется и так — в том числе в рамках совместной работы с региональным штабом волонтерского проекта «МыВместе». «Правда, пока есть некоторые проблемы с данными о семьях добровольцев и контрактников», — признал второй источник. Он упомянул и другой важный аспект. «Предстоит следить, чтобы деньги, которые в ближайшее время начнут выплачивать семьям, доходили до детей, не пропивались», — сказал собеседник. В департаменте информполитики региона к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).