18 октября 2022

Зам Куйвашева отправил свердловских мэров к семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие 2-ой очереди музейного комплекса
На совещании у Алексея Шмыкова также объявили о выплатах женам и детям мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных, чтобы оперативно решать возникающие у них проблемы. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на совещании у Шмыкова 19 октября.

«Было сказано связаться с семьями, определить, кому какая помощь нужна — вплоть до бытовых мелочей. И вести такие семьи до возвращения их кормильцев», — поделился собеседник агентства. По его словам, эта работа мэрами уже ведется и так — в том числе в рамках совместной работы с региональным штабом волонтерского проекта «МыВместе». «Правда, пока есть некоторые проблемы с данными о семьях добровольцев и контрактников», — признал второй источник.

Новость по теме
Свердловские власти подготовили выплаты женам и детям мобилизованных

Он упомянул и другой важный аспект. «Предстоит следить, чтобы деньги, которые в ближайшее время начнут выплачивать семьям, доходили до детей, не пропивались», — сказал собеседник. В департаменте информполитики региона к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответили.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Первый заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Алексей Шмыков поручил главам городов установить контакты с семьями мобилизованных, чтобы оперативно решать возникающие у них проблемы. Об этом URA.RU рассказал источник, присутствовавший на совещании у Шмыкова 19 октября. «Было сказано связаться с семьями, определить, кому какая помощь нужна — вплоть до бытовых мелочей. И вести такие семьи до возвращения их кормильцев», — поделился собеседник агентства. По его словам, эта работа мэрами уже ведется и так — в том числе в рамках совместной работы с региональным штабом волонтерского проекта «МыВместе». «Правда, пока есть некоторые проблемы с данными о семьях добровольцев и контрактников», — признал второй источник. Он упомянул и другой важный аспект. «Предстоит следить, чтобы деньги, которые в ближайшее время начнут выплачивать семьям, доходили до детей, не пропивались», — сказал собеседник. В департаменте информполитики региона к моменту публикации на вопрос корреспондента не ответили. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...