Путин определил зарплаты мобилизованных россиян

Мобилизованные будут зарабатывать не менее 195 тысяч рублей
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные граждане РФ будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
«Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».
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