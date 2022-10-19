Путин определил зарплаты мобилизованных россиян 19 октября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 + Мобилизованные будут зарабатывать не менее 195 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные граждане РФ будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. «Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». Мобилизованные граждане РФ будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. «Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям