Путин определил зарплаты мобилизованных россиян

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Мобилизованные будут зарабатывать не менее 195 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные граждане РФ будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».

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Мобилизованные граждане РФ будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ. «Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция заседания идет на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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