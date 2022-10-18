Пермские силовики потратят миллионы на корм для служебных собак

ГУ МВД России по Пермскому краю закупит десятки тонн корма для служебных собак

19 октября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Служебным собакам необходимо питаться кормом с повышенной энергетической ценностью Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило аукцион на поставку сухих кормов для служебных собак. Начальная и максимальная цена контракта — 14 миллионов рублей. По условиям конкурса, заказчик обязан поставить более 40 тонн товара, сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк — АСТ». «Поставка полнорационных сухих кормов для служебных собак для нужд кинологической службы. Виды кормов — для щенков, для взрослых собак крупных пород и взрослых собак всех пород, подверженных физическим нагрузкам», — указано в техзадании к госзакупке. В техзадании также поясняется, что животные содержатся в неотапливаемых вольерах, а молодые собаки и щенки находятся в постоянном тренинге, то есть получают повышенные нагрузки. По этим причинам корм должен быть классов «премиум» или «суперпремиум» с энергетической ценностью не менее 370 килокалорий на 100 граммов. Итоги аукциона планируют подвести 3 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделы полиции оснастят распашными и глухими решетками, а также бронированными ставнями с бойницами. Такие меры предпринимаются в рамках мероприятий по антитеррористической укрепленности.

Главное управление МВД РФ по Пермскому краю объявило аукцион на поставку сухих кормов для служебных собак. Начальная и максимальная цена контракта — 14 миллионов рублей. По условиям конкурса, заказчик обязан поставить более 40 тонн товара, сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк — АСТ». «Поставка полнорационных сухих кормов для служебных собак для нужд кинологической службы. Виды кормов — для щенков, для взрослых собак крупных пород и взрослых собак всех пород, подверженных физическим нагрузкам», — указано в техзадании к госзакупке. В техзадании также поясняется, что животные содержатся в неотапливаемых вольерах, а молодые собаки и щенки находятся в постоянном тренинге, то есть получают повышенные нагрузки. По этим причинам корм должен быть классов «премиум» или «суперпремиум» с энергетической ценностью не менее 370 килокалорий на 100 граммов. Итоги аукциона планируют подвести 3 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделы полиции оснастят распашными и глухими решетками, а также бронированными ставнями с бойницами. Такие меры предпринимаются в рамках мероприятий по антитеррористической укрепленности.