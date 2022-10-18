МЧС России проведет в ЯНАО арктические исследовательские учения

Учения МЧС на Ямале пройдут в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС.

«Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта», — приводит ТАСС комментарий главы МЧС РФ Александра Куренкова. В исследовательских мероприятиях, помимо МЧС, примут участие представители различных ведомств и структур. Планируется отработка задач по ликвидации и предотвращению условных чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование опыта взаимодействия в арктических условиях.

Ранее URA.RU сообщало о встрече главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте. На мероприятии были достигнуты соглашения о строительстве в ЯНАО аварийно-спасательного арктического центра.