18 октября 2022
17 октября 2022

МЧС России проведет в ЯНАО арктические исследовательские учения

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Учения МЧС на Ямале пройдут в 2023 году Фото:

Весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС.

«Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта», — приводит ТАСС комментарий главы МЧС РФ Александра Куренкова. В исследовательских мероприятиях, помимо МЧС, примут участие представители различных ведомств и структур. Планируется отработка задач по ликвидации и предотвращению условных чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование опыта взаимодействия в арктических условиях.

Ранее URA.RU сообщало о встрече главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте. На мероприятии были достигнуты соглашения о строительстве в ЯНАО аварийно-спасательного арктического центра.

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Весной 2023 года на Ямале будут проведены опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика-2023». На мероприятиях планируется испытание новейших образцов спецтехники и слаживание между ведомствами в условиях ЧС. «Основной площадкой для отработки практических действий учений станет поселок Сабетта», — приводит ТАСС комментарий главы МЧС РФ Александра Куренкова. В исследовательских мероприятиях, помимо МЧС, примут участие представители различных ведомств и структур. Планируется отработка задач по ликвидации и предотвращению условных чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование опыта взаимодействия в арктических условиях. Ранее URA.RU сообщало о встрече главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова с главой МЧС России Александром Куренковым в Сабетте. На мероприятии были достигнуты соглашения о строительстве в ЯНАО аварийно-спасательного арктического центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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