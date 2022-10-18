Махонин создает штаб теробороны после поручения Путина

19 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Штаб соберется в ближайшее время Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать штаб территориальной обороны в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Дмитрий Николаевич дал поручение о создании штаба в Пермском крае», — отметили в ведомстве. Штаб соберется на заседание в ближайшее время. В него войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. Также он заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать штаб территориальной обороны в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Дмитрий Николаевич дал поручение о создании штаба в Пермском крае», — отметили в ведомстве. Штаб соберется на заседание в ближайшее время. В него войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. Также он заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.