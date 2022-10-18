18 октября 2022

Махонин создает штаб теробороны после поручения Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Штаб соберется в ближайшее время Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать штаб территориальной обороны в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

«Дмитрий Николаевич дал поручение о создании штаба в Пермском крае», — отметили в ведомстве. Штаб соберется на заседание в ближайшее время. В него войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти

Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. Также он заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил создать штаб территориальной обороны в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации главы региона. «Дмитрий Николаевич дал поручение о создании штаба в Пермском крае», — отметили в ведомстве. Штаб соберется на заседание в ближайшее время. В него войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза. Также он заявил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия для обеспечения безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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