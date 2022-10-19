Путин добавил полномочия главам регионов
Президент Российской Федерации Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это сделано в связи с введением военного положения в четырех регионах страны.
«Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности», — сообщил президент в ходе заседания Совета безопасности, которое транслировалось на телеканале «России 24».
Также Путин поручил кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам. «Действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации», — подчеркнул он.
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