Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин добавил полномочия главам регионов Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это сделано в связи с введением военного положения в четырех регионах страны.

«Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности», — сообщил президент в ходе заседания Совета безопасности, которое транслировалось на телеканале «России 24».

Также Путин поручил кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам. «Действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации», — подчеркнул он.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Это сделано в связи с введением военного положения в четырех регионах страны. «Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности», — сообщил президент в ходе заседания Совета безопасности, которое транслировалось на телеканале «России 24». Также Путин поручил кабмину и Минобороны оказывать все необходимое содействие губернаторам. «Действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации», — подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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