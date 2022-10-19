Володин: многодетные отцы освобождены от мобилизации

Некоторые многодетные отцы уже отозваны из воинских частей и возвращаются к своим семьям
новость из сюжетаМобилизация в России
Многодетные отцы с тремя и более детьми будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они уже возвращаются к своим семьям.
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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