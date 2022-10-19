Володин: многодетные отцы освобождены от мобилизации

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Организационное собрание фракции политической партии
Некоторые многодетные отцы уже отозваны из воинских частей и возвращаются к своим семьям Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Многодетные отцы с тремя и более детьми будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они уже возвращаются к своим семьям.

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.

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Многодетные отцы с тремя и более детьми будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они уже возвращаются к своим семьям. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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