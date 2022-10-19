Володин: многодетные отцы освобождены от мобилизации

19 октября 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Некоторые многодетные отцы уже отозваны из воинских частей и возвращаются к своим семьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Многодетные отцы с тремя и более детьми будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они уже возвращаются к своим семьям. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.

Многодетные отцы с тремя и более детьми будут освобождены от мобилизации. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они уже возвращаются к своим семьям. Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В рамках нее будут призваны 300 тысяч граждан.