Детей мобилизованных пермяков освободят от оплаты обучения

Детям мобилизованных пермяков власти окажут поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Детей мобилизованных пермяков, обучающихся платно, могут освободить от оплаты за учебу. О дополнительных мерах поддержки, которые сейчас прорабатываются, сообщил Дмитрий Махонин в прямом эфире. Трансляция велась на личной странице губернатора Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

«Мы уже прорабатываем дополнительные меры поддержки, вплоть до освобождения от оплаты за учебу, если она платная. Мы это все рассмотрим, надо просто определить охват людей, которым нужна поддержка именно в этом направлении», — рассказал Махонин.

Инициатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева подчеркнула, что во всех ситуациях, когда нужна поддержка, семьи мобилизованного могут обращаться к социальному участковому. Ранее Дмитрий Махонин заявил, что все мобилизованные пермяки получат региональную выплату вне зависимости от времени, проведенного на СВО.