Все мобилизованные пермяки получат дополнительную выплату независимо от срока службы

Дмитрий Махонин провел прямой эфир по мобилизации пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным пермякам, которые были в зоне СВО хотя бы один день, не нужно будет возвращать 100 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира, который транслировался на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы делаем выплату тем, кто направлен в зону специальной военной операции. Если по каким-то причинам человек, побывав в зоне СВО хоть один день, возвращается, то выплату не нужно возвращать. Он уже побывал на СВО», — пояснил Махонин.

Губернатор отметил также, что семьи мобилизованных уже сейчас могут обращаться за поддержкой. «На поддержку детей выплаты будут уже сейчас, можно обращаться», — подчеркнул Махонин.

Ранее URA.RU писало о том, что средства на единовременную выплату для мобилизованных будут взяты из резервного фонда Пермского края. Краевые власти также обсуждают вопрос отмены празднования 300-летия Перми в связи с внешнеполитической ситуацией. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Пермский край на 100% выполнил план, но отправки пермяков еще продолжаются.