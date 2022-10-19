Политолог Линдигрин обратила внимание на главный сигнал генерала Суровикина Украине

Политолог Линдигрин: генерал Суровикин подчеркнул, что украинцы — не цель спецоперации

19 октября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Российское военное командование защищает жизни военных и гражданских, сказала Наталья Линдигрин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин озвучил одну из главных мыслей, которую нужно донести до украинского народа — они не являются целью российской спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя его интервью телеканалу «Россия 24». Ранее Сергей Суровикин раскрыл, что ВСУ сейчас нацелены в большей степени на купянское, краснолиманское и николаево-криворожское направления. Он признал положение в Херсоне непростым. Там наносят удары по жилым домам и объектам инфраструктуры, затруднен завоз продуктов. Военачальник подчеркнул, что в этих условиях первичной задачей является сохранение жизней мирных граждан. При этом генерал отметил эффективность российских авиационных комплексов, в частности, гиперзвуковой ракеты «Кинжал» против ПВО. «Отдельно запомнилось очень человечное высказывание Суровикина: „Мы с украинцами — один народ“. На мой взгляд, этот сигнал необходимо транслировать как можно чаще. Мирные жители Украины не являются целью спецоперации. Вдвойне ценно было услышать это от командующего войсками в зоне спецоперации», — сказала Наталья Линдигрин. По ее словам, из интервью можно было сделать несколько выводов о самом Суровикине. «Первое — это, безусловно, предельная четкость и конкретность. Несмотря на сложную ситуацию на линии соприкосновения, мы не услышали расплывчатых формулировок и специализированных военных терминов, понятных лишь задействованным в СВО. Суровикин постарался дать ответы на актуальные для сегодняшнего дня вопросы всем, выступив с внятными и на сколько это возможно подробными разъяснениями», — отметила политолог. Она добавила, что генерал не изменил главным целям России на Украине. «Видно, что российское командование актуализирует стратегию и тактику ведения спецоперации на Украине. Однако важно, что неизменными остаются ключевые задачи военачальников — сохранить жизни людей в Херсонской области. Свести до минимума потери среди российских военных, по максимуму задействовать высокоточное оружие», — объяснила Линдигрин. В качестве примера эксперт привела цитату Суровикина. «Мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских», — заявил генерал. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил важность для россиян информации, которую предоставил Суровикин. «Из уст командующего даны оценки ситуации, в том числе тревожные и негативные. Но в этом смысле Суровикин продемонстрировал ответственную позицию. Понятно, что есть план и стратегия, как действовать в этой ситуации. Получение такой информации очень востребовано и имеет большое значение. Суровикин, будучи официальным лицом, несет ответственность, которую он предоставляет», — отметил собеседник URA.RU.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин озвучил одну из главных мыслей, которую нужно донести до украинского народа — они не являются целью российской спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU заявила исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин, комментируя его интервью телеканалу «Россия 24». Ранее Сергей Суровикин раскрыл, что ВСУ сейчас нацелены в большей степени на купянское, краснолиманское и николаево-криворожское направления. Он признал положение в Херсоне непростым. Там наносят удары по жилым домам и объектам инфраструктуры, затруднен завоз продуктов. Военачальник подчеркнул, что в этих условиях первичной задачей является сохранение жизней мирных граждан. При этом генерал отметил эффективность российских авиационных комплексов, в частности, гиперзвуковой ракеты «Кинжал» против ПВО. «Отдельно запомнилось очень человечное высказывание Суровикина: „Мы с украинцами — один народ“. На мой взгляд, этот сигнал необходимо транслировать как можно чаще. Мирные жители Украины не являются целью спецоперации. Вдвойне ценно было услышать это от командующего войсками в зоне спецоперации», — сказала Наталья Линдигрин. По ее словам, из интервью можно было сделать несколько выводов о самом Суровикине. «Первое — это, безусловно, предельная четкость и конкретность. Несмотря на сложную ситуацию на линии соприкосновения, мы не услышали расплывчатых формулировок и специализированных военных терминов, понятных лишь задействованным в СВО. Суровикин постарался дать ответы на актуальные для сегодняшнего дня вопросы всем, выступив с внятными и на сколько это возможно подробными разъяснениями», — отметила политолог. Она добавила, что генерал не изменил главным целям России на Украине. «Видно, что российское командование актуализирует стратегию и тактику ведения спецоперации на Украине. Однако важно, что неизменными остаются ключевые задачи военачальников — сохранить жизни людей в Херсонской области. Свести до минимума потери среди российских военных, по максимуму задействовать высокоточное оружие», — объяснила Линдигрин. В качестве примера эксперт привела цитату Суровикина. «Мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских», — заявил генерал. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил важность для россиян информации, которую предоставил Суровикин. «Из уст командующего даны оценки ситуации, в том числе тревожные и негативные. Но в этом смысле Суровикин продемонстрировал ответственную позицию. Понятно, что есть план и стратегия, как действовать в этой ситуации. Получение такой информации очень востребовано и имеет большое значение. Суровикин, будучи официальным лицом, несет ответственность, которую он предоставляет», — отметил собеседник URA.RU.