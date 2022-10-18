Суровикин заявил о неуязвимости гиперзвуковых ракет «Кинжал» перед западными системами ПВО

19 октября 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Суровикин отметил эффективность самолета Су-57 в выполнении задач СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине подтвердила эффективность российских авиационных комплексов. Гиперзвуковой ракете «Кинжал» не страшна ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), используемая противником. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. «Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО <…> Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты „Кинжал“. Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Генерал также отметил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57, способный решать «многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей». Кроме того, в ходе спецоперации высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. В общей сложности, по словам командующего, за время СВО экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов, применив свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, для поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ силами РФ используются высокоточные средства. С 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. Так, во вторник воздушная тревога была объявлена во всех областях страны. На фоне этого украинские СМИ распространяли информация о запуске российских ракет «Кинжал». По словам министра обороны Сергея Шойгу, это оружие используется для нанесения ударов по особо важным объектам. Глава ведомства отмечал уникальные проникающие возможности и скорость ракеты. Как сообщал Шойгу, «Кинжал» невозможно «ни обнаружить, ни перехватить». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация на Украине подтвердила эффективность российских авиационных комплексов. Гиперзвуковой ракете «Кинжал» не страшна ни одна система противовоздушной обороны (ПВО), используемая противником. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. «Специальная военная операция подтвердила эффективность имеющихся у нас на вооружении авиационных комплексов и средств ПВО <…> Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты „Кинжал“. Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна», — заявил Суровикин в эфире телеканала «Россия 24». Генерал также отметил по качеству боевого применения многофункциональный самолет пятого поколения Су-57, способный решать «многоплановые задачи поражения воздушных и наземных целей». Кроме того, в ходе спецоперации высочайшую точность показали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования. В общей сложности, по словам командующего, за время СВО экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации выполнили более 34 тысяч боевых вылетов, применив свыше семи тысяч управляемых авиационных средств поражения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, для поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ силами РФ используются высокоточные средства. С 10 октября ВС России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. Так, во вторник воздушная тревога была объявлена во всех областях страны. На фоне этого украинские СМИ распространяли информация о запуске российских ракет «Кинжал». По словам министра обороны Сергея Шойгу, это оружие используется для нанесения ударов по особо важным объектам. Глава ведомства отмечал уникальные проникающие возможности и скорость ракеты. Как сообщал Шойгу, «Кинжал» невозможно «ни обнаружить, ни перехватить».