Власти Перми модернизируют «Мотовилихинские заводы»

Оборонным предприятиям Пермского края помогут с поставками и освоением новых рынков

Губернатор Махонин пообещал помочь оборонным предприятиям Пермского края с освоением новых рынков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Пермского края намерены в короткие сроки модернизировать оборонные предприятия региона, в том числе планируется обновление инфраструктуры «Мотовилихинских заводов». Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира, трансляция велась на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша задача — модернизировать эти предприятия в очень короткие сроки, вдохнуть в них новую жизнь. Особенно все болеем за наше предприятие, которому уже 286 лет — это „Мотовилиха“. Будем строить там новые корпуса, очистные сооружения, инфраструктуру. Все это будем делать, всем будем заниматься в непосредственном контакте с руководством предприятия», — озвучил глава региона.

Он также отметил, что сейчас среди оборонных предприятий Пермского края наблюдается инвестиционный бум. По его словам, власти региона должны помочь предприятиям решить вопросы с логистикой, поставками и освоением новых рынков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ЗАО «Специальное конструкторское бюро», входящее в состав ПАО «Мотовилихинские заводы», набирает сотрудников на военное производство. По данным сайта по поиску вакансий hh.ru, предприятию требуются инженеры, слесари-электромонтажники, фрезеровщики, операторы-наладчики станков с программным обеспечением, машинисты кранов, токари.