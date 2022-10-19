Зеленский: три объекта энергетики на Украине уничтожены ударами РФ

На Украине продолжают фиксировать новые повреждения критической инфраструктуры. За последние сутки три энергетических объекта были уничтожены ударами Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«К сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram.
Он также обратился к гражданам с просьбой сократить потребление электроэнергии на фоне ремонтных работ. «Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Ограничивайте использование той техникой, которая требует много энергии. Очень важно, чтобы завтра потребление было максимально осознанным», — сказал он.
Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. В среду стало известно о поражении 40% объектов критической инфраструктуры. Зеленский ранее провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.
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На Украине продолжают фиксировать новые повреждения критической инфраструктуры. За последние сутки три энергетических объекта были уничтожены ударами Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «К сожалению, есть и попадание. Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Он также обратился к гражданам с просьбой сократить потребление электроэнергии на фоне ремонтных работ. «Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Ограничивайте использование той техникой, которая требует много энергии. Очень важно, чтобы завтра потребление было максимально осознанным», — сказал он. Вооруженные силы России 10 октября начали наносить массированные удары по системам военного управления, связи и энергетики Украины. В среду стало известно о поражении 40% объектов критической инфраструктуры. Зеленский ранее провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения.