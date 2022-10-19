Зеленский провел стратегическое совещание после ударов по инфраструктуре Украины 19 октября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 + Зеленский обсудил шаги по ликвидации последствий повреждения энергосистемы Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале. «На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале. «На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям