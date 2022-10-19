Зеленский провел стратегическое совещание после ударов по инфраструктуре Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский обсудил шаги по ликвидации последствий повреждения энергосистемы Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.

«На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины.

Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале. «На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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