Зеленский провел стратегическое совещание после ударов по инфраструктуре Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
«На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины.
Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание по поводу безопасности на объектах энергоснабжения. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале. «На стратегическом совещании по безопасности на объектах энергоснабжения обсуждались необходимые шаги по ликвидации последствий в случае значительного повреждения энергосистемы Украины», — сообщил Зеленский. Он добавил, что власти Украины готовятся к любым сценариям возможных последствий и готовят мобильные точки питания для объектов критической инфраструктуры Украины. Ранее украинский лидер заявлял, что экономия электричества «обеспечит поражение российским планам». Также Зеленский сообщил о том, что 30% электростанций Украины за восемь дней были выведены из строя, передает телеканал 360.