19 октября 2022

Губернатор Махонин проведет первое заседание штаба теробороны в закрытом режиме

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Вопросы теробороны Махонин обсудит удаленно Фото:

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет первое заседание штаба территориальной обороны, который создан после поручения президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, заседание будет закрытым.

«Губернатор первое заседание штаба проведет сегодня в закрытом режиме. Члены штаба соберутся во ВКС, Махонин будет вести его из Соликамска, где посещает завод „Урал“», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало URA.RU, Дмитрий Махонин накануне поручил создать штаб территориальной обороны. В него должны войти представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти. Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.

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Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет первое заседание штаба территориальной обороны, который создан после поручения президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, заседание будет закрытым. «Губернатор первое заседание штаба проведет сегодня в закрытом режиме. Члены штаба соберутся во ВКС, Махонин будет вести его из Соликамска, где посещает завод „Урал“», — сообщил собеседник агентства. Как сообщало URA.RU, Дмитрий Махонин накануне поручил создать штаб территориальной обороны. В него должны войти представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти. Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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