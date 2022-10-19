Губернатор Махонин проведет первое заседание штаба теробороны в закрытом режиме

Вопросы теробороны Махонин обсудит удаленно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет первое заседание штаба территориальной обороны, который создан после поручения президента РФ Владимира Путина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, заседание будет закрытым.

«Губернатор первое заседание штаба проведет сегодня в закрытом режиме. Члены штаба соберутся во ВКС, Махонин будет вести его из Соликамска, где посещает завод „Урал“», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало URA.RU, Дмитрий Махонин накануне поручил создать штаб территориальной обороны. В него должны войти представители Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и органов публичной власти. Распоряжение о создании таких штабов дал 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.