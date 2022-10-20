Global Research: Зеленский попал в ловушку США, из-за которой его свергнут

20 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Зеленский будет «разорван» украинцами, если осмелится отказать США, считают в СМИ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку, оказавшись в полной зависимости от США. Об этом заявил историк-расследователь Эрик Зюссе в своей статье для канадского издания Global Research. По его мнению, украинский лидер будет свергнут своим же народом, если откажется от помощи Вашингтона. «Зеленский, со своей стороны, в ловушке, потому что, если он лишится помощи, которую получает от Америки, его свергнут и разорвут украинцы. Для него сказать „нет“ Соединенным Штатам будет означать его собственную кончину и попадание в учебники истории не только в качестве неудавшегося лидера, но и как злодея (которым он в любом случае является, поскольку правит от имени Соединенных Штатов)», — говорится в статье. Именно поэтому Зеленский надеется на победу в российско-украинском конфликте, считает автор. «Только благодаря победе США в украинской войне против России у Зеленского останется хоть какая — то надежда выжить, будь то физически или репутационно», — резюмировал Зюссе. США, как и другие страны Запада, увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Так, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США и их союзники по НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине «так долго, как это потребуется», пишет «Федеральное агентство новостей». В это же время государственный долг самих Штатов впервые превысил 31 триллион долларов, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Вашингтон будет решать сложившиеся проблемы за счет Евросоюза, сообщает «Дни.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку, оказавшись в полной зависимости от США. Об этом заявил историк-расследователь Эрик Зюссе в своей статье для канадского издания Global Research. По его мнению, украинский лидер будет свергнут своим же народом, если откажется от помощи Вашингтона. «Зеленский, со своей стороны, в ловушке, потому что, если он лишится помощи, которую получает от Америки, его свергнут и разорвут украинцы. Для него сказать „нет“ Соединенным Штатам будет означать его собственную кончину и попадание в учебники истории не только в качестве неудавшегося лидера, но и как злодея (которым он в любом случае является, поскольку правит от имени Соединенных Штатов)», — говорится в статье. Именно поэтому Зеленский надеется на победу в российско-украинском конфликте, считает автор. «Только благодаря победе США в украинской войне против России у Зеленского останется хоть какая — то надежда выжить, будь то физически или репутационно», — резюмировал Зюссе. США, как и другие страны Запада, увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля. Так, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США и их союзники по НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине «так долго, как это потребуется», пишет «Федеральное агентство новостей». В это же время государственный долг самих Штатов впервые превысил 31 триллион долларов, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Вашингтон будет решать сложившиеся проблемы за счет Евросоюза, сообщает «Дни.ру».