Майор из Свердловской области погиб в Донбассе

Прощание с погибшим военным из Верхней Салды проходит 20 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Майор Алексей Скочков из Верхней Салды (Свердловская область) погиб в ходе боевых действий на территории Донбасса. Информацию об этом подтвердили в городской администрации.

«При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донбасса погиб майор Скочков Алексей Михайлович. Прощание состоится 20 октября в похоронном доме „Помощь“», — сообщили в пресс-службе мэрии, выразив соболезнования родным и близким военного.

Ранее в Екатеринбурге простились с другим майором, погибшим на Украине. Танкист Ришат Изатулин, который с начала спецоперации был трижды ранен, погиб 12 октября во время выполнения боевого задания.

Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.