18 октября 2022

Майор-танкист из Екатеринбурга, трижды раненный в боях, погиб на Украине. Фото

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Репетиция парада на 2-ой Новосибирской. Екатеринбург, зима, армия, сухопутные войска, война, танкист, военный, бушлат, зимняя форма
Майора любили и уважали все сослуживцы (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служащий 32-го военного городка из Екатеринбурга, майор Ришат Изатулин, погиб во время выполнения боевого задания на Украине. Попав на фронт в первые дни спецоперации, он был трижды ранен, но всегда возвращался в строй. Прощание с героем проходит в настоящий момент в окружном Доме офицеров (ОДО), передает корреспондент с места событий.

«Ришат Изатулин — военнослужащий 228 полка 90-й Танковой Дивизии. Принимал участие в спецоперации с первых дней. За полгода службы был трижды ранен: два пулевых ранения, оторвало палец, была рана предплечья. Несмотря на это, майор по собственному желанию каждый раз возвращался на боевой пост», — передает корреспондент рассказ одного из сослуживцев погибшего.

12 октября, во время выполнения боевого задания, майор Изатулин погиб. Прощание с ним проходит в Доме офицеров. Кроме родных и сослуживцев, на церемонию по мусульманской традиции приглашен мулла.

Спецоперация РФ на Украине длится без малого восемь месяцев. Перед российской армией стоит задача по денацификации и денационализации страны. Как сообщалось ранее, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают активное участие иностранные наемники.

Майор подрывался на броне, был трижды ранен, но встречал опасность без страха
Фото:
Прощание с погибшим проходит в Доме офицеров
Фото:
Майору было 37 лет.
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Награды погибшего солдата.
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Служащий 32-го военного городка из Екатеринбурга, майор Ришат Изатулин, погиб во время выполнения боевого задания на Украине. Попав на фронт в первые дни спецоперации, он был трижды ранен, но всегда возвращался в строй. Прощание с героем проходит в настоящий момент в окружном Доме офицеров (ОДО), передает корреспондент с места событий. «Ришат Изатулин — военнослужащий 228 полка 90-й Танковой Дивизии. Принимал участие в спецоперации с первых дней. За полгода службы был трижды ранен: два пулевых ранения, оторвало палец, была рана предплечья. Несмотря на это, майор по собственному желанию каждый раз возвращался на боевой пост», — передает корреспондент рассказ одного из сослуживцев погибшего. 12 октября, во время выполнения боевого задания, майор Изатулин погиб. Прощание с ним проходит в Доме офицеров. Кроме родных и сослуживцев, на церемонию по мусульманской традиции приглашен мулла. Спецоперация РФ на Украине длится без малого восемь месяцев. Перед российской армией стоит задача по денацификации и денационализации страны. Как сообщалось ранее, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают активное участие иностранные наемники.
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