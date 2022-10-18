Служащий 32-го военного городка из Екатеринбурга, майор Ришат Изатулин, погиб во время выполнения боевого задания на Украине. Попав на фронт в первые дни спецоперации, он был трижды ранен, но всегда возвращался в строй. Прощание с героем проходит в настоящий момент в окружном Доме офицеров (ОДО), передает корреспондент с места событий.
«Ришат Изатулин — военнослужащий 228 полка 90-й Танковой Дивизии. Принимал участие в спецоперации с первых дней. За полгода службы был трижды ранен: два пулевых ранения, оторвало палец, была рана предплечья. Несмотря на это, майор по собственному желанию каждый раз возвращался на боевой пост», — передает корреспондент рассказ одного из сослуживцев погибшего.
12 октября, во время выполнения боевого задания, майор Изатулин погиб. Прощание с ним проходит в Доме офицеров. Кроме родных и сослуживцев, на церемонию по мусульманской традиции приглашен мулла.
Спецоперация РФ на Украине длится без малого восемь месяцев. Перед российской армией стоит задача по денацификации и денационализации страны. Как сообщалось ранее, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают активное участие иностранные наемники.
Майор подрывался на броне, был трижды ранен, но встречал опасность без страха
Фото: timenote.info
Прощание с погибшим проходит в Доме офицеров
Фото: URA.RU
Майору было 37 лет.
Фото: URA.RU
Награды погибшего солдата.
Фото: URA.RU
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Служащий 32-го военного городка из Екатеринбурга, майор Ришат Изатулин, погиб во время выполнения боевого задания на Украине. Попав на фронт в первые дни спецоперации, он был трижды ранен, но всегда возвращался в строй. Прощание с героем проходит в настоящий момент в окружном Доме офицеров (ОДО), передает корреспондент с места событий. «Ришат Изатулин — военнослужащий 228 полка 90-й Танковой Дивизии. Принимал участие в спецоперации с первых дней. За полгода службы был трижды ранен: два пулевых ранения, оторвало палец, была рана предплечья. Несмотря на это, майор по собственному желанию каждый раз возвращался на боевой пост», — передает корреспондент рассказ одного из сослуживцев погибшего. 12 октября, во время выполнения боевого задания, майор Изатулин погиб. Прощание с ним проходит в Доме офицеров. Кроме родных и сослуживцев, на церемонию по мусульманской традиции приглашен мулла. Спецоперация РФ на Украине длится без малого восемь месяцев. Перед российской армией стоит задача по денацификации и денационализации страны. Как сообщалось ранее, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают активное участие иностранные наемники.