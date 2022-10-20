Рогов рассказал о задаче Киева захватить ЗАЭС до выборов США

Рогов: Зеленский попытается захватить ЗАЭС до выборов в Конгресс США 8 ноября
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., запорожская аэс
Захват ЗАЭС нужен Зеленскому в качестве пиара, считает Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

До проведения промежуточных выборов в США, украинской армии поставлена задача захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Херсон важен в стратегическом плане, а АЭС нужна [президенту Украине Владимиру] Зеленскому в качестве пиар-акции. Этими действиями президент Украины привлекает внимание к своей жалкой персоне», — сообщил Рогов РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский поставил задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Киевским властям важно показать успехи до проведения выборов в конгресс США 8 ноября, считает Рогов.

Ранее российские военные уничтожили десант с ВСУ, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Станция заходится под контролем РФ с марта. А в октябре ЗАЭС перешла с собственность России, согласно указу президента Владимира Путина.

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До проведения промежуточных выборов в США, украинской армии поставлена задача захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Херсон важен в стратегическом плане, а АЭС нужна [президенту Украине Владимиру] Зеленскому в качестве пиар-акции. Этими действиями президент Украины привлекает внимание к своей жалкой персоне», — сообщил Рогов РИА Новости. Он отметил, что Зеленский поставил задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Киевским властям важно показать успехи до проведения выборов в конгресс США 8 ноября, считает Рогов. Ранее российские военные уничтожили десант с ВСУ, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Станция заходится под контролем РФ с марта. А в октябре ЗАЭС перешла с собственность России, согласно указу президента Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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