До проведения промежуточных выборов в США, украинской армии поставлена задача захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Херсон важен в стратегическом плане, а АЭС нужна [президенту Украине Владимиру] Зеленскому в качестве пиар-акции. Этими действиями президент Украины привлекает внимание к своей жалкой персоне», — сообщил Рогов РИА Новости.
Он отметил, что Зеленский поставил задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Киевским властям важно показать успехи до проведения выборов в конгресс США 8 ноября, считает Рогов.
Ранее российские военные уничтожили десант с ВСУ, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Станция заходится под контролем РФ с марта. А в октябре ЗАЭС перешла с собственность России, согласно указу президента Владимира Путина.
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До проведения промежуточных выборов в США, украинской армии поставлена задача захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Херсон важен в стратегическом плане, а АЭС нужна [президенту Украине Владимиру] Зеленскому в качестве пиар-акции. Этими действиями президент Украины привлекает внимание к своей жалкой персоне», — сообщил Рогов РИА Новости. Он отметил, что Зеленский поставил задачу захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени. Киевским властям важно показать успехи до проведения выборов в конгресс США 8 ноября, считает Рогов. Ранее российские военные уничтожили десант с ВСУ, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Станция заходится под контролем РФ с марта. А в октябре ЗАЭС перешла с собственность России, согласно указу президента Владимира Путина.