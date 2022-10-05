Путин: Запорожская АЭС переходит под управление России 05 октября 2022 в 19:56 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил правительству страны подготовить базу о принятие объектов Запорожской АЭС в федеральную собственность страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию под управление России. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации. «Разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции <…> продолжают действовать до выдачи лицензии в соответствии с законодательством РФ», — уточняется в указе. В соответствии с документом, правительству РФ нужно обеспечить принятие объектов Запорожской АЭС в федеральную собственность страны. Ранее власти Запорожья предупредили о провокации Киева на запорожской АЭС. Также сообщалось, что на Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам президента РФ, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест! Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию под управление России. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации. «Разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии, выданные в отношении Запорожской атомной электростанции <…> продолжают действовать до выдачи лицензии в соответствии с законодательством РФ», — уточняется в указе. В соответствии с документом, правительству РФ нужно обеспечить принятие объектов Запорожской АЭС в федеральную собственность страны. Ранее власти Запорожья предупредили о провокации Киева на запорожской АЭС. Также сообщалось, что на Запорожской АЭС в любой момент готовы к визиту генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. ВСУ неоднократно обстреливают Запорожскую АЭС после начала спецоперации РФ на территории Украины. По словам президента РФ, ее ключевая цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям