Российские войска уничтожили десант ВСУ, пытавшийся захватить ЗАЭС

Российские войска, охранявшие периметр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ликвидировали десант вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило министерство обороны России в своем telegram-канале.
«Противник 19 октября около 4 утра силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», — сообщает Минобороны. По данным оборонного ведомства РФ, для участия в операции были задействованы 37 лодок и катеров (12 тяжелого и 25 легкого типов) с военнослужащими ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.
Ранее российские военные уничтожили десант с иностранными наемниками, пытавшимися захватить Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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