19 октября 2022

Владелец «Высоцкого» определился со сроками постройки нового небоскреба в Екатеринбурге

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Круглый стол ИД КоммерсантЪ - Урал в БЦ Президент на тему Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга. , гавриловский андрей
Застройщик «Высоцкого» планирует закончить стройку нового небоскреба за несколько лет Фото:

Строительство нового небоскреба в Екатеринбурге может быть запущено уже этой зимой, а на саму реализацию проекта предположительно понадобится три года. Об этом заявил владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума TechnoBuild 100+.

«Нам нужно доделать документы, зимой хотим выйти на площадку. Стройка будет проходить несколько лет. Прошлое здание строили пять лет, а три здесь вообще в легкую», — передает слова Гавриловского корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал строительство нового кольца вокруг Екатеринбурга. Такой проект губернатор анонсировал на форуме TechnoBuild 100+.

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Строительство нового небоскреба в Екатеринбурге может быть запущено уже этой зимой, а на саму реализацию проекта предположительно понадобится три года. Об этом заявил владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума TechnoBuild 100+. «Нам нужно доделать документы, зимой хотим выйти на площадку. Стройка будет проходить несколько лет. Прошлое здание строили пять лет, а три здесь вообще в легкую», — передает слова Гавриловского корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал строительство нового кольца вокруг Екатеринбурга. Такой проект губернатор анонсировал на форуме TechnoBuild 100+.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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