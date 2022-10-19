Владелец «Высоцкого» определился со сроками постройки нового небоскреба в Екатеринбурге

Застройщик «Высоцкого» планирует закончить стройку нового небоскреба за несколько лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Строительство нового небоскреба в Екатеринбурге может быть запущено уже этой зимой, а на саму реализацию проекта предположительно понадобится три года. Об этом заявил владелец бизнес-центра «Высоцкий» Андрей Гавриловский, отвечая на вопросы журналистов в рамках форума TechnoBuild 100+.

«Нам нужно доделать документы, зимой хотим выйти на площадку. Стройка будет проходить несколько лет. Прошлое здание строили пять лет, а три здесь вообще в легкую», — передает слова Гавриловского корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал строительство нового кольца вокруг Екатеринбурга. Такой проект губернатор анонсировал на форуме TechnoBuild 100+.