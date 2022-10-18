18 октября 2022

Куйвашев анонсировал строительство нового кольца вокруг Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум 100+
Евгений Куйвашев подтвердил планы строить новое кольцо вокруг Екатернибурга Фото:

Вокруг Екатеринбурга в будущем может появиться новая кольцевая дорога, которая будет больше действующего ЕКАДа. Такой проект анонсировал губернатор Евгений Куйвашев на форуме TechnoBuild 100+, передает корреспондент URA.RU.

«Мы сидим с коллегами, рассуждаем. Я говорю: „Надо уже планировать следующий обход [вокруг Екатеринбурга]“. Потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом. Там Академический [район], Солнечный подпирает… Поэтому надо думать уже о следующем кольце, которое будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию», — заявил Куйвашев на главной пленарной сессии.

Впервые о планах свердловских властей построить второе кольцо в августе рассказывал экс-губернатор Эдуард Россель. Он признался, что Куйвашев и его команда разрабатывают проект новой кольцевой дороги в 30 километрах от ЕКАДа. Россель утверждал, что в кольцо попадут все города, находящиеся в зоне влияния Екатеринбурга, — Среднеуральск, Березовский, Арамиль и другие.

Стройка нынешней кольцевой дороги — ЕКАД — заняла почти 28 лет. Проект стартовал в 1994 году, а осенью 2022-го кольцо замкнули. В церемонии запуска дороги по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин. Завершение строительства ЕКАД совпало с губернаторскими выборами: команда победившего в итоге Евгения Куйвашева позиционировала дорогу как одно из его главных наследий.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Вокруг Екатеринбурга в будущем может появиться новая кольцевая дорога, которая будет больше действующего ЕКАДа. Такой проект анонсировал губернатор Евгений Куйвашев на форуме TechnoBuild 100+, передает корреспондент URA.RU. «Мы сидим с коллегами, рассуждаем. Я говорю: „Надо уже планировать следующий обход [вокруг Екатеринбурга]“. Потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом. Там Академический [район], Солнечный подпирает… Поэтому надо думать уже о следующем кольце, которое будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию», — заявил Куйвашев на главной пленарной сессии. Впервые о планах свердловских властей построить второе кольцо в августе рассказывал экс-губернатор Эдуард Россель. Он признался, что Куйвашев и его команда разрабатывают проект новой кольцевой дороги в 30 километрах от ЕКАДа. Россель утверждал, что в кольцо попадут все города, находящиеся в зоне влияния Екатеринбурга, — Среднеуральск, Березовский, Арамиль и другие. Стройка нынешней кольцевой дороги — ЕКАД — заняла почти 28 лет. Проект стартовал в 1994 году, а осенью 2022-го кольцо замкнули. В церемонии запуска дороги по видеосвязи принимал участие президент РФ Владимир Путин. Завершение строительства ЕКАД совпало с губернаторскими выборами: команда победившего в итоге Евгения Куйвашева позиционировала дорогу как одно из его главных наследий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...