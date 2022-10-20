FT: Украину шокировали планы республиканцев США ограничить поддержку

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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Маккарти сообщил о возможных трудностях с оказанием военной помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины шокировало решение США об ограничении военной поддержки. Об этом сообщает Financial Times.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил о том, что у него могут возникнуть трудности с передачей помощи Украине. Это сильно удивило украинское правительство. «Мы были шокированы, услышав эти комментарии господина Маккарти, честно говоря», — сообщил глава партии президента Украины Зеленского в парламенте Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что американские республиканцы могут прекратить финансовую поддержку Киева в случае победы на выборах в палату представителей США 8 ноября, передает RT. США увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля.

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Правительство Украины шокировало решение США об ограничении военной поддержки. Об этом сообщает Financial Times. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил о том, что у него могут возникнуть трудности с передачей помощи Украине. Это сильно удивило украинское правительство. «Мы были шокированы, услышав эти комментарии господина Маккарти, честно говоря», — сообщил глава партии президента Украины Зеленского в парламенте Давид Арахамия. Ранее сообщалось, что американские республиканцы могут прекратить финансовую поддержку Киева в случае победы на выборах в палату представителей США 8 ноября, передает RT. США увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину после начала российской специальной операции 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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