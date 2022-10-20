Швеция и Финляндия экстренно вступают в НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на встрече с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. Мероприятие транслировал телеканал Sveriges Television.
Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в военно-политический блок. После чего президент США Джозеф Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, сообщает RT.
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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на встрече с генеральным секретарем организации Йенсом Столтенбергом. Мероприятие транслировал телеканал Sveriges Television. Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая. 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в военно-политический блок. После чего президент США Джозеф Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в военно-политический блок, сообщает RT.