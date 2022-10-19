19 октября 2022

Мобилизованный из ХМАО скрывает свои болезни, чтобы пойти на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Боец из ХМАО скрывает болезнь легких и варикоз, чтобы попасть на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный из ХМАО скрывает проблемы с легкими и варикоз, чтобы пойти на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама бойца.

«У него с детства проблема с легкими. Несколько раз было воспаление. В последние годы появился варикоз, он планировал лечь на операцию», — рассказывает мама мобилизованного.

По словам югорчанки, мужчина отказывался от подтверждения заболевания перед отправкой на срочную службу, хотя мог не призываться по состоянию здоровья. На гражданке он работал в нефтегазовой отрасли монтажником.

«Он мне запрещает говорить о своих проблемах со здоровьем, чтобы его не вернули. Говорит: „Мама, я должен защищать Родину“», — сказала женщина.

В данный момент югорчанка боится, что из-за слабых легких сын может получить более серьезные заболевания. Ранее у него были подобные проблемы.

Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал число добровольцев в округе. Более тысячи человек обратились в военкоматы Югры, чтобы принять участие в спецоперации на территории Украины.

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Мобилизованный из ХМАО скрывает проблемы с легкими и варикоз, чтобы пойти на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама бойца. «У него с детства проблема с легкими. Несколько раз было воспаление. В последние годы появился варикоз, он планировал лечь на операцию», — рассказывает мама мобилизованного. По словам югорчанки, мужчина отказывался от подтверждения заболевания перед отправкой на срочную службу, хотя мог не призываться по состоянию здоровья. На гражданке он работал в нефтегазовой отрасли монтажником. «Он мне запрещает говорить о своих проблемах со здоровьем, чтобы его не вернули. Говорит: „Мама, я должен защищать Родину“», — сказала женщина. В данный момент югорчанка боится, что из-за слабых легких сын может получить более серьезные заболевания. Ранее у него были подобные проблемы. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал число добровольцев в округе. Более тысячи человек обратились в военкоматы Югры, чтобы принять участие в спецоперации на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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