Мобилизованный из ХМАО скрывает свои болезни, чтобы пойти на фронт

20 октября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Боец из ХМАО скрывает болезнь легких и варикоз, чтобы попасть на фронт Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из ХМАО скрывает проблемы с легкими и варикоз, чтобы пойти на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама бойца. «У него с детства проблема с легкими. Несколько раз было воспаление. В последние годы появился варикоз, он планировал лечь на операцию», — рассказывает мама мобилизованного. По словам югорчанки, мужчина отказывался от подтверждения заболевания перед отправкой на срочную службу, хотя мог не призываться по состоянию здоровья. На гражданке он работал в нефтегазовой отрасли монтажником. «Он мне запрещает говорить о своих проблемах со здоровьем, чтобы его не вернули. Говорит: „Мама, я должен защищать Родину“», — сказала женщина. В данный момент югорчанка боится, что из-за слабых легких сын может получить более серьезные заболевания. Ранее у него были подобные проблемы. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал число добровольцев в округе. Более тысячи человек обратились в военкоматы Югры, чтобы принять участие в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованный из ХМАО скрывает проблемы с легкими и варикоз, чтобы пойти на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама бойца. «У него с детства проблема с легкими. Несколько раз было воспаление. В последние годы появился варикоз, он планировал лечь на операцию», — рассказывает мама мобилизованного. По словам югорчанки, мужчина отказывался от подтверждения заболевания перед отправкой на срочную службу, хотя мог не призываться по состоянию здоровья. На гражданке он работал в нефтегазовой отрасли монтажником. «Он мне запрещает говорить о своих проблемах со здоровьем, чтобы его не вернули. Говорит: „Мама, я должен защищать Родину“», — сказала женщина. В данный момент югорчанка боится, что из-за слабых легких сын может получить более серьезные заболевания. Ранее у него были подобные проблемы. Ранее военный комиссар ХМАО Роман Вуколов на заседании призывной комиссии по мобилизации назвал число добровольцев в округе. Более тысячи человек обратились в военкоматы Югры, чтобы принять участие в спецоперации на территории Украины.