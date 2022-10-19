19 октября 2022

В Курганской области конфискованную одежду начали отдавать нуждающимся

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцучреждения передают одежду, которая прошла сертификацию (архивное фото) Фото:

В соцучреждения Курганской области начали передавать конфискованную одежду, которая раньше бы подлежала уничтожению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

«Таможенники с этого года могут передавать задержанный товар в соцучреждения. Две недели назад задержали женскую и детскую одежду. Часть уничтожили, часть отдали после сертификации в курганские соцучреждения», — рассказал корреспондент URA.RU, ссылаясь на пресс-службу таможни.

После конфискации специалисты проводят экспертизу одежды. Если она безопасна, выдают сертификат. После получения сертификата одежду отдают в соцучреждения.

В апреле в Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 килограмм одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Одежду через Курганскую область везли из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск.

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В соцучреждения Курганской области начали передавать конфискованную одежду, которая раньше бы подлежала уничтожению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Таможенники с этого года могут передавать задержанный товар в соцучреждения. Две недели назад задержали женскую и детскую одежду. Часть уничтожили, часть отдали после сертификации в курганские соцучреждения», — рассказал корреспондент URA.RU, ссылаясь на пресс-службу таможни. После конфискации специалисты проводят экспертизу одежды. Если она безопасна, выдают сертификат. После получения сертификата одежду отдают в соцучреждения. В апреле в Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 килограмм одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Одежду через Курганскую область везли из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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