В Курганской области конфискованную одежду начали отдавать нуждающимся

20 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

В соцучреждения передают одежду, которая прошла сертификацию (архивное фото) Фото: URA.RU © URA.RU В соцучреждения Курганской области начали передавать конфискованную одежду, которая раньше бы подлежала уничтожению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Таможенники с этого года могут передавать задержанный товар в соцучреждения. Две недели назад задержали женскую и детскую одежду. Часть уничтожили, часть отдали после сертификации в курганские соцучреждения», — рассказал корреспондент URA.RU, ссылаясь на пресс-службу таможни. После конфискации специалисты проводят экспертизу одежды. Если она безопасна, выдают сертификат. После получения сертификата одежду отдают в соцучреждения. В апреле в Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 килограмм одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Одежду через Курганскую область везли из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск.

В соцучреждения Курганской области начали передавать конфискованную одежду, которая раньше бы подлежала уничтожению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменской таможни. «Таможенники с этого года могут передавать задержанный товар в соцучреждения. Две недели назад задержали женскую и детскую одежду. Часть уничтожили, часть отдали после сертификации в курганские соцучреждения», — рассказал корреспондент URA.RU, ссылаясь на пресс-службу таможни. После конфискации специалисты проводят экспертизу одежды. Если она безопасна, выдают сертификат. После получения сертификата одежду отдают в соцучреждения. В апреле в Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 килограмм одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Одежду через Курганскую область везли из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск.