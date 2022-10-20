Россия сорвала наступление Украины на Херсон

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В Минобороны РФ заявили, что российские войска одержали победу благодаря танковым резервам и засадным действиям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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