Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве.
Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360.