Россия сорвала наступление Украины на Херсон 20 октября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ заявили, что российские войска одержали победу благодаря танковым резервам и засадным действиям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в результате попытки наступления на населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка — Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — сообщили в ведомстве. Также в Минобороны добавили, что благодаря введению российским командованием танкового резерва, организации засад, противник понес значительное поражение. В результате этого подразделения ВСУ «беспорядочно бежали». Спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ходе СВО Россией были освобождены и присоединены новые регионы. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям