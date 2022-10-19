Экс-мэру Челябинска разрешили расширить кафе

Сергей Давыдов получил разрешение на строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти разрешили компании «УралНИИстромпроект», которая принадлежит экс-главе администрации Челябинска Сергею Давыдову, расширить кафе в зоне зеленых насаждений в Калининском районе. Проект был одобрен на публичных слушаниях, сообщается на сайте администрации.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства пристроя к административному зданию с размещением пункта общественного питания и бытового обслуживания в территориальной зоне защитных зеленых насаждений с предельным количеством этажей — 2-6 по улице Ферросплавной, 124 в Калининском районе города Челябинска», — говорится в заключении.

Инициатор проекта компания «УралНИИстромпроект» обратилась к властям с просьбой расширить объект общественного питания в зоне зеленых насаждений в Калининском районе Челябинска по улице Ферросплавной. Площадь участка, на котором расположено кафе, на данный момент составляет 3 тысячи 500 квадратных метров.

На самих публичных слушаниях замечаний и предложений по проекту не поступило. Возведение пристроя начнется после оформления всей необходимой документации.

Согласно сервису «СБИС», фирма ООО «УралНИИстромпроект», владельцем которой является бывший мэр Челябинска Сергей Давыдов, занимается арендой и управлением имуществом. Компания обладает уставным капиталом в размере 15 миллионов 805 тысяч рублей.