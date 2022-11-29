Вице-мэр Екатеринбурга сорвал усиление экс-прокурора, защищаясь от проверок

Александр Гетманчук возглавил городскую Счетную палату в феврале 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замглавы Екатеринбурга по финансам Андрей Корюков сорвал усиление председателя муниципальной Счетной палаты Александра Гетманчука. Он рекомендовал мэру Алексею Орлову отклонить просьбу Гетманчука о расширении штата. Об этом URA.RU рассказал источник в муниципальной власти и подтвердил сам Корюков, настояв, что политическая интрига отсутствует.

Сейчас в городской Счетной палате работают 14 человек. В других крупных городах сотрудников больше. Например, в счетных палатах Тюмени, Челябинске и Перми по 30 человек, в Воронеже — 44 человека. «Чтобы проверки были более интенсивными, Гетманчук просил ввести дополнительные ставки», — рассказал источник в муниципальной власти.

«Но Корюков убедил Орлова, что делать этого не стоит — в целях экономии. Его департамент финансов тоже выступил против. Ведь в противном случае количество проверок было бы существенно увеличено», — объяснил собеседник. В итоге на заседании 22 ноября гордума ввела лишь одну новую ставку в Счетной палате — главного специалиста, который не занимается аудитом.

Гетманчук возглавил Счетную палату Екатеринбурга в феврале 2022-го. Это стало результатом конфликта между Орловым и спикером думы Игорем Володиным. С лета 2021 года Гетманчук был полпредом губернатора в Южном управленческом округе. До этого в течение 17 лет он занимал различные должности в органах прокуратуры. За прошедшие девять месяцев Счетная палата под руководством Гетманчука провела 22 проверки. Объем проверенных средств составил 10,3 млрд рублей. Аудиторы выявили, что 1,6 млрд были потрачены с нарушениями.

«Финансовый блок всегда против увеличения численности [сотрудников]. Мы всем говорим сразу „нет“. У нас ведь проверки сегодня отменены (), мы проводим только аналитические действия — запрашиваем документы и анализируем их, не выводя людей на объекты. Сегодня увеличивать контрольную деятельность, если она ограничена, нет смысла», — прокомментировал Корюков.