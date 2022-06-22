Экс-прокурор выжимает миллионы из активов мэрии Екатеринбурга

Одного чиновника уже отдали под суд, двух других осадил Орлов

22 июня 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Александр Гетманчук возглавил Счетную палату ровно четыре месяца назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший прокурор, глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук меняет порядки в городской власти. Обычные проверки, цель которых — найти и наказать бюрократов, хитрящих с бюджетами, превратились в глубокий аудит, призванный, во-первых, вывести муниципальные предприятия из убытков, а во-вторых, заставить учреждения нормально тратить деньги. Судя по тому, что говорят источники URA.RU, попытки продавить новичка пока безуспешны. Гетманчук возглавил Счетную палату в феврале 2022-го. Это стало результатом конфликта между Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным. С декабря 2021-го Орлов по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова продвигал на пост экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. А спикер думы Игорь Володин поддерживал действующего руководителя, своего протеже Андрея Парунина. Договориться стороны не смогли — пришлось вмешиваться Куйвашеву. Если предыдущий руководитель Счетной палаты считался человеком спикера думы, то действующий — ближе к Алексею Орлову (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С лета 2021 года Гетманчук был полпредом губернатора в Южном управленческом округе. До этого в течение 17 лет он занимал различные должности в органах прокуратуры — в частности, замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Поскольку Гетманчук по долгу службы регулярно общался с Орловым, когда тот был первым замгубернатора, его февральское назначение называли аппаратной победой градоначальника. В 2022-м Счетная палата провела десять проверок. Крайнюю — в «Городской службе автопарковок» (входит в сферу интересов авторитетного бизнеса, представленного в думе). У аудиторов возникли вопросы, почему предприятие, на которое бюджет ежегодно тратит около 45 миллионов рублей, зарабатывает чуть больше пяти миллионов. Хотя в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, и при расчете 30 рублей в час доход может составлять порядка 250 млн. Выяснилось, что за стоянки платят лишь 2% автомобилистов. Нарушителей никто не наказывает (всего 60 штрафов за 2020—2021 годы). То есть проблема является системной. Игорь Ощепков (второй слева) одним из первых испытал на себе методы нового руководства СП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из свежих материалов на сайте Счетной палаты следует, что за последние два года «Городская служба автопарковок» неправомерно потратила 78 миллионов рублей, допустила нарушения при закупках (8,6 млн) и использовании имущества (68,7 млн). Кроме того, проверка показала «множественные нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 120 млн рублей, приведшие в том числе к недостоверности бухгалтерской отчетности». Против начальника городского комитета по транспорту Игоря Ощепкова возбудили административное дело (его рассмотрит мировой суд), поделился источник URA.RU в горадминистрации. Аналогичную меру якобы применили к главбуху комитета. Также некоторые материалы направлены в прокуратуру Ленинского района. По слухам, желая избежать неприятного наказания (штраф в 30-50 тысяч рублей и занесение в личное дело), Ощепков якобы пытался договориться. Но неудачно. Впрочем, корреспонденту Ощепков сказал, что об административном деле не слышал и в какие-либо неформальные переговоры не вступал. «Мы принимаем меры по устранению недостатков, выявленных Счетной палатой», — отметил он. Новость по теме В мэрии Екатеринбурга нашли нарушения на полмиллиарда рублей. Наказаны больше 30 человек В течение месяца Ощепкову и директору службы автопарковок предстоит ответить на представление и предписание. Исходя из этих писем, Счетная палата даст Орлову аналитику, как вывести учреждение из кризиса. Ранее в 2022 году аудиторы находили финансовые нарушения в «Екатеринбургском лесничестве», метро, «Центре организации движения», музее изобразительных искусств, а также в МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Не называя фамилий, еще один источник URA.RU в городской власти сообщил, что было как минимум два случая, когда кто-то из руководителей указанных предприятий отказывался возвращать неправильно потраченные деньги в казну. «Знаю, что Гетманчук выходил на Орлова, и тот делал директорам внушения», — добавил собеседник. При этом сам Гетманчук заверил URA.RU, что с подобным не сталкивался. «Если прежде упор делался на контрольно-ревизионные мероприятия, то есть выявление нарушений по факту, то сейчас — также на экспертно-аналитическую деятельность, стратегический аудит, позволяющий не только устранять недочеты, но и предотвращать их. Эти два направления мы хотим объединить в одной целое», — рассказал Гетманчук, тем самым подтвердив наблюдение собеседников агентства. В настоящий момент под прицелом его команды — комитет по благоустройству: МКУ «Городское благоустройство» и МБУ «Горсвет», на которые время от времени падают странные подозрения. Желая показать, что он не ангажирован, Гетманчук отметил: Счетная палата работает строго по графику, утвержденному еще до него. Во всяком случае пока. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший прокурор, глава Счетной палаты Екатеринбурга Александр Гетманчук меняет порядки в городской власти. Обычные проверки, цель которых — найти и наказать бюрократов, хитрящих с бюджетами, превратились в глубокий аудит, призванный, во-первых, вывести муниципальные предприятия из убытков, а во-вторых, заставить учреждения нормально тратить деньги. Судя по тому, что говорят источники URA.RU, попытки продавить новичка пока безуспешны. Гетманчук возглавил Счетную палату в феврале 2022-го. Это стало результатом конфликта между Орловым и спикером гордумы Игорем Володиным. С декабря 2021-го Орлов по просьбе замгубернатора Валерия Чайникова продвигал на пост экс-главу облизбиркома Владимира Русинова. А спикер думы Игорь Володин поддерживал действующего руководителя, своего протеже Андрея Парунина. Договориться стороны не смогли — пришлось вмешиваться Куйвашеву. С лета 2021 года Гетманчук был полпредом губернатора в Южном управленческом округе. До этого в течение 17 лет он занимал различные должности в органах прокуратуры — в частности, замначальника управления Генпрокуратуры РФ по УрФО и начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. Поскольку Гетманчук по долгу службы регулярно общался с Орловым, когда тот был первым замгубернатора, его февральское назначение называли аппаратной победой градоначальника. В 2022-м Счетная палата провела десять проверок. Крайнюю — в «Городской службе автопарковок» (входит в сферу интересов авторитетного бизнеса, представленного в думе). У аудиторов возникли вопросы, почему предприятие, на которое бюджет ежегодно тратит около 45 миллионов рублей, зарабатывает чуть больше пяти миллионов. Хотя в Екатеринбурге 2,6 тысячи платных парковочных мест, и при расчете 30 рублей в час доход может составлять порядка 250 млн. Выяснилось, что за стоянки платят лишь 2% автомобилистов. Нарушителей никто не наказывает (всего 60 штрафов за 2020—2021 годы). То есть проблема является системной. Из свежих материалов на сайте Счетной палаты следует, что за последние два года «Городская служба автопарковок» неправомерно потратила 78 миллионов рублей, допустила нарушения при закупках (8,6 млн) и использовании имущества (68,7 млн). Кроме того, проверка показала «множественные нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 120 млн рублей, приведшие в том числе к недостоверности бухгалтерской отчетности». Против начальника городского комитета по транспорту Игоря Ощепкова возбудили административное дело (его рассмотрит мировой суд), поделился источник URA.RU в горадминистрации. Аналогичную меру якобы применили к главбуху комитета. Также некоторые материалы направлены в прокуратуру Ленинского района. По слухам, желая избежать неприятного наказания (штраф в 30-50 тысяч рублей и занесение в личное дело), Ощепков якобы пытался договориться. Но неудачно. Впрочем, корреспонденту Ощепков сказал, что об административном деле не слышал и в какие-либо неформальные переговоры не вступал. «Мы принимаем меры по устранению недостатков, выявленных Счетной палатой», — отметил он. В течение месяца Ощепкову и директору службы автопарковок предстоит ответить на представление и предписание. Исходя из этих писем, Счетная палата даст Орлову аналитику, как вывести учреждение из кризиса. Ранее в 2022 году аудиторы находили финансовые нарушения в «Екатеринбургском лесничестве», метро, «Центре организации движения», музее изобразительных искусств, а также в МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Не называя фамилий, еще один источник URA.RU в городской власти сообщил, что было как минимум два случая, когда кто-то из руководителей указанных предприятий отказывался возвращать неправильно потраченные деньги в казну. «Знаю, что Гетманчук выходил на Орлова, и тот делал директорам внушения», — добавил собеседник. При этом сам Гетманчук заверил URA.RU, что с подобным не сталкивался. «Если прежде упор делался на контрольно-ревизионные мероприятия, то есть выявление нарушений по факту, то сейчас — также на экспертно-аналитическую деятельность, стратегический аудит, позволяющий не только устранять недочеты, но и предотвращать их. Эти два направления мы хотим объединить в одной целое», — рассказал Гетманчук, тем самым подтвердив наблюдение собеседников агентства. В настоящий момент под прицелом его команды — комитет по благоустройству: МКУ «Городское благоустройство» и МБУ «Горсвет», на которые время от времени падают странные подозрения. Желая показать, что он не ангажирован, Гетманчук отметил: Счетная палата работает строго по графику, утвержденному еще до него. Во всяком случае пока.