Минэк выделит Курганской области миллионы рублей на индустриальный парк

20 октября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

В Кургане федеральные деньги пойдут на создание новой промышленной площадки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область получит от Министерства экономического развития России миллионы на создание индустриального парка «Стальмонтаж». Проект площадки прошел отбор в федеральном ведомстве. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Еще один проект создания индустриального парка в городе Кургане прошел отбор комиссии Минэкономразвития. Мы были на этой площадке под названием „Стальмонтаж“ летом. Здесь запускают новые производства с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой», — подчеркнул глава региона. Новый индустриальный парк создают на территории завода ЖБИ. Ранее URA.RU писало, что на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей претендовали индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». В конце августа и начале сентября курганские индустриальные парки привлекли руководителей федеральных бизнес-структур.

Курганская область получит от Министерства экономического развития России миллионы на создание индустриального парка «Стальмонтаж». Проект площадки прошел отбор в федеральном ведомстве. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Еще один проект создания индустриального парка в городе Кургане прошел отбор комиссии Минэкономразвития. Мы были на этой площадке под названием „Стальмонтаж“ летом. Здесь запускают новые производства с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой», — подчеркнул глава региона. Новый индустриальный парк создают на территории завода ЖБИ. Ранее URA.RU писало, что на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей претендовали индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». В конце августа и начале сентября курганские индустриальные парки привлекли руководителей федеральных бизнес-структур.