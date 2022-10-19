19 октября 2022

Минэк выделит Курганской области миллионы рублей на индустриальный парк

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , темпер, индустриальный парк
В Кургане федеральные деньги пойдут на создание новой промышленной площадки (архивное фото) Фото:

Курганская область получит от Министерства экономического развития России миллионы на создание индустриального парка «Стальмонтаж». Проект площадки прошел отбор в федеральном ведомстве. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Еще один проект создания индустриального парка в городе Кургане прошел отбор комиссии Минэкономразвития. Мы были на этой площадке под названием „Стальмонтаж“ летом. Здесь запускают новые производства с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой», — подчеркнул глава региона. Новый индустриальный парк создают на территории завода ЖБИ.

Ранее URA.RU писало, что на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей претендовали индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». В конце августа и начале сентября курганские индустриальные парки привлекли руководителей федеральных бизнес-структур.

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Курганская область получит от Министерства экономического развития России миллионы на создание индустриального парка «Стальмонтаж». Проект площадки прошел отбор в федеральном ведомстве. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Еще один проект создания индустриального парка в городе Кургане прошел отбор комиссии Минэкономразвития. Мы были на этой площадке под названием „Стальмонтаж“ летом. Здесь запускают новые производства с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой», — подчеркнул глава региона. Новый индустриальный парк создают на территории завода ЖБИ. Ранее URA.RU писало, что на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей претендовали индустриальные парки «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». В конце августа и начале сентября курганские индустриальные парки привлекли руководителей федеральных бизнес-структур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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