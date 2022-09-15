Проекты, лоббируемые Шумковым, претендуют на федеральные миллионы

Два курганских индустриальных парка подали заявки на государственные гранты

Вадим Шумков активно продвигает идею создания индустриальных парков в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области два индустриальных парка претендуют на федеральную субсидию в размере 250 млн рублей или 500 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос. Создание подобных промышленных площадок в регионе лоббирует губернатор Вадим Шумков.

«По условиям конкурса, индустриальному парку может быть выделено 250 млн рублей при реализации проекта в течение одного года, либо 500 млн рублей при реализации в течение двух лет. Правительство Курганской области поддержало заявки двух организаций, которые прошли предварительный отбор», — уточнили в правительстве. На федеральную субсидию от Курганской области претендуют «Стальмонтаж» и «Курганавторемонт». В сентябре прошла презентация проектов. Сейчас в регионе ждут решения от Министерства экономического развития.

Ранее URA.RU писало, что курганские индустриальные парки, создание которых продвигает Шумков, привлекли руководителей федеральных бизнес-структур. В конце августа и начале сентября регион посетили президент общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов и директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. По итогам визитов на одном из индустриальных парков Кургана запустят уникальный пилотный проект, направленный на привлечение инвесторов.