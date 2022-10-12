12 октября 2022

Свердловские мошенники обманули по телефону пенсионера из Еврейской АО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Полицейские установили, что мошенники использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области Фото:

Мошенники из Свердловской области обманули пенсионера из Биробиджана (Еврейская автономная область) на шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

«Потерпевший хотел снять квартиру на один год, нашел в интернете объявление и позвонил по указанному номеру. Незнакомец представился сотрудником агентства недвижимости, подробно ответил на вопросы, но предупредил, что столь интересное предложение интересует многих, поэтому нужно внести предоплату — шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионер перевел мошенникам деньги и договорился посмотреть квартиру на следующий день. Однако, позвонив спустя день, телефон злоумышленников стал недоступен. По словам полицейских, мошенники использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить перевод от племянника в размере 1,4 млн. При этом племянника у женщины нет, но на уговоры злоумышленников она согласилась.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Мошенники из Свердловской области обманули пенсионера из Биробиджана (Еврейская автономная область) на шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области. «Потерпевший хотел снять квартиру на один год, нашел в интернете объявление и позвонил по указанному номеру. Незнакомец представился сотрудником агентства недвижимости, подробно ответил на вопросы, но предупредил, что столь интересное предложение интересует многих, поэтому нужно внести предоплату — шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пенсионер перевел мошенникам деньги и договорился посмотреть квартиру на следующий день. Однако, позвонив спустя день, телефон злоумышленников стал недоступен. По словам полицейских, мошенники использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить перевод от племянника в размере 1,4 млн. При этом племянника у женщины нет, но на уговоры злоумышленников она согласилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...