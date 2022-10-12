Свердловские мошенники обманули по телефону пенсионера из Еврейской АО

Полицейские установили, что мошенники использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мошенники из Свердловской области обманули пенсионера из Биробиджана (Еврейская автономная область) на шесть тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.

«Потерпевший хотел снять квартиру на один год, нашел в интернете объявление и позвонил по указанному номеру. Незнакомец представился сотрудником агентства недвижимости, подробно ответил на вопросы, но предупредил, что столь интересное предложение интересует многих, поэтому нужно внести предоплату — шесть тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пенсионер перевел мошенникам деньги и договорился посмотреть квартиру на следующий день. Однако, позвонив спустя день, телефон злоумышленников стал недоступен. По словам полицейских, мошенники использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле 81-летняя пенсионерка перевела мошенникам 300 тысяч рублей, чтобы получить перевод от племянника в размере 1,4 млн. При этом племянника у женщины нет, но на уговоры злоумышленников она согласилась.