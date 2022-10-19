19 октября 2022

В Кургане арендаторов ТРЦ просят освободить место для международной сети магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Обувной магазин Покровский. Екатеринбург, покровский, обувь, женская, обувной магазин
В новом гипермаркете будут продавать обувь Фото:

В Кургане арендаторов помещений ТРЦ «Воробьевы горы» попросили освободить место на первом этаже для нового магазина. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом в Кургане. Исполнительный директор комплекса «Воробьевы горы» Марк Воробейчик подтвердил эту информацию URA.RU, объяснив, что там появится гипермаркет международной сети магазинов Kari.

«У нас будет большой новый гипермаркет обуви — Kari. Это будет новый формат у них. Такого в области нет. Магазин будет площадью более 1000 квадратных метров», — рассказал URA.RU Воробейчик.

Он отметил, что большая часть арендаторов, которые освободили помещения, останется в ТРЦ, просто они займут другие места. При этом произойдет ребрендинг их магазинов. Воробейчик сообщил, что помимо обуви и сумок в гипермаркете будут продавать ювелирные украшения. Открытие магазина запланировано на декабрь.

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В Кургане арендаторов помещений ТРЦ «Воробьевы горы» попросили освободить место на первом этаже для нового магазина. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом в Кургане. Исполнительный директор комплекса «Воробьевы горы» Марк Воробейчик подтвердил эту информацию URA.RU, объяснив, что там появится гипермаркет международной сети магазинов Kari. «У нас будет большой новый гипермаркет обуви — Kari. Это будет новый формат у них. Такого в области нет. Магазин будет площадью более 1000 квадратных метров», — рассказал URA.RU Воробейчик. Он отметил, что большая часть арендаторов, которые освободили помещения, останется в ТРЦ, просто они займут другие места. При этом произойдет ребрендинг их магазинов. Воробейчик сообщил, что помимо обуви и сумок в гипермаркете будут продавать ювелирные украшения. Открытие магазина запланировано на декабрь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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