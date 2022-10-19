В Кургане арендаторов ТРЦ просят освободить место для международной сети магазинов

20 октября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

В новом гипермаркете будут продавать обувь Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане арендаторов помещений ТРЦ «Воробьевы горы» попросили освободить место на первом этаже для нового магазина. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом в Кургане. Исполнительный директор комплекса «Воробьевы горы» Марк Воробейчик подтвердил эту информацию URA.RU, объяснив, что там появится гипермаркет международной сети магазинов Kari. «У нас будет большой новый гипермаркет обуви — Kari. Это будет новый формат у них. Такого в области нет. Магазин будет площадью более 1000 квадратных метров», — рассказал URA.RU Воробейчик. Он отметил, что большая часть арендаторов, которые освободили помещения, останется в ТРЦ, просто они займут другие места. При этом произойдет ребрендинг их магазинов. Воробейчик сообщил, что помимо обуви и сумок в гипермаркете будут продавать ювелирные украшения. Открытие магазина запланировано на декабрь.

В Кургане арендаторов помещений ТРЦ «Воробьевы горы» попросили освободить место на первом этаже для нового магазина. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с бизнесом в Кургане. Исполнительный директор комплекса «Воробьевы горы» Марк Воробейчик подтвердил эту информацию URA.RU, объяснив, что там появится гипермаркет международной сети магазинов Kari. «У нас будет большой новый гипермаркет обуви — Kari. Это будет новый формат у них. Такого в области нет. Магазин будет площадью более 1000 квадратных метров», — рассказал URA.RU Воробейчик. Он отметил, что большая часть арендаторов, которые освободили помещения, останется в ТРЦ, просто они займут другие места. При этом произойдет ребрендинг их магазинов. Воробейчик сообщил, что помимо обуви и сумок в гипермаркете будут продавать ювелирные украшения. Открытие магазина запланировано на декабрь.