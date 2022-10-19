Пермяк после падения с 4 этажа сбежал от врачей

В Перми на Гайве мужчина после падения с 4 этажа встал и пошел. О том, что было с пермяком после падения URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«19 октября пермяк, находясь в гостях у своей знакомой распивал спиртные напитки. В какой-то момент парочка вышла на балкон, где между ними произошел конфликт. Тогда мужчина перелез через ограждение, не удержался и упал. После падения он встал и немного прошел, после чего упал на землю, где и дождался медиков», — рассказал собеседник агентства.
Бригада скорой помощи отвезла пермяка в больницу, откуда он впоследствии сбежал. Ранее URA.RU писало о пермяке, который выжил после падения с пятого этажа. Мужчина пытался завести машину, а в итоге оказался в больнице.
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