19 октября 2022

Пермяк после падения с 4 этажа сбежал от врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, хрущевка, панелька, фасад пятиэтажки
Мужчина не удержался на балконе 4 этажа Фото:

В Перми на Гайве мужчина после падения с 4 этажа встал и пошел. О том, что было с пермяком после падения URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«19 октября пермяк, находясь в гостях у своей знакомой распивал спиртные напитки. В какой-то момент парочка вышла на балкон, где между ними произошел конфликт. Тогда мужчина перелез через ограждение, не удержался и упал. После падения он встал и немного прошел, после чего упал на землю, где и дождался медиков», — рассказал собеседник агентства.

Бригада скорой помощи отвезла пермяка в больницу, откуда он впоследствии сбежал. Ранее URA.RU писало о пермяке, который выжил после падения с пятого этажа. Мужчина пытался завести машину, а в итоге оказался в больнице.

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В Перми на Гайве мужчина после падения с 4 этажа встал и пошел. О том, что было с пермяком после падения URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «19 октября пермяк, находясь в гостях у своей знакомой распивал спиртные напитки. В какой-то момент парочка вышла на балкон, где между ними произошел конфликт. Тогда мужчина перелез через ограждение, не удержался и упал. После падения он встал и немного прошел, после чего упал на землю, где и дождался медиков», — рассказал собеседник агентства. Бригада скорой помощи отвезла пермяка в больницу, откуда он впоследствии сбежал. Ранее URA.RU писало о пермяке, который выжил после падения с пятого этажа. Мужчина пытался завести машину, а в итоге оказался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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