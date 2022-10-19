Путин наградил соратника свердловского губернатора Куйвашева

Глава департамента Госжилстройнадзора Свердловской области получил медаль ордена от Путина

Алексей Россолов награжден за многолетнюю работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава департамента Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Такое решение принял президент России Владимир Путин, указ за его подписью опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Алексея Петровича Россолова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени»», — говорится в документе. Помимо Россолова, аналогичной награды, согласно указу, удостоились чуть больше 20 человек по всей стране.

В разное время Россолов работал в отрасли энергетики Челябинской области, затем служил в администрации Тюмени и в аппарате губернатора Тюменской области. В 2012 году чиновник возглавил управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области, позднее — департамент Госжилнадзора. Россолова считают одним из наиболее близких соратников губернатора Евгения Куйвашева.