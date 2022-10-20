Политолог Брутер назвал главную ошибку Лиз Трасс на посту премьера

Политолог Брутер: Лиз Трасс пришлось уйти с поста премьера из-за США

20 октября 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Великобритания зависит от одобрения США, сказал Владимир Брутер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лиз Трасс пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Это было невыгодно для США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Лиз Трасс стала жертвой собственного авантюризма, когда попробовала провести крайне либеральную программу. С примерно аналогичной пришла к власти Маргарет Тэтчер. Трасс — не Тэтчер. Кроме того, она столкнулась с резким неприятием не только со стороны оппозиции, но и со стороны финансовых рынков и, главное, Вашингтона. Главная ошибка в том, что чтобы снизить налоги, Трасс должна была увеличить заимствования. Это сразу привело к обрушению фунта и к сильному подъему процентов по заимствованиям. На это Вашингтон пойти не мог», — сказал Владимир Брутер. Политолог объяснил, почему политическому руководству США не понравилась программа Трасс. «Она очень сильно увеличила стоимость заимствований, а Вашингтон сейчас берет очень много в долг. Увеличение процента на британские бонды привело к тому, что США могли потерять значительную часть рынка заимствований. Поэтому в штатах поступок Трасс осудили», — отметил собеседник URA.RU. Судьба будущего премьера страны будет зависеть от того, насколько он готов поддерживать интересы Штатов, отметил эксперт. «Новый лидер не задержится, если войдет в прямое противостояние с США. Если бы Трасс такого не сделала, она бы их вполне удовлетворяла. Она решила сыграть на себя. Этого ей никто не разрешал. Великобритания не самостоятельная страна. Таких всего две. Это США и Китай, Россия хочет ей стать, но пока не стала в полной мере. Они должны согласовывать и не противоречить. А программа Трасс противоречила интересам Вашингтона», — добавил Брутер. Премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла на своем посту 44 дня. Ее предшественником был Борис Джонсон.

Лиз Трасс пыталась снизить налоги в Великобритании, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Это было невыгодно для США. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Лиз Трасс стала жертвой собственного авантюризма, когда попробовала провести крайне либеральную программу. С примерно аналогичной пришла к власти Маргарет Тэтчер. Трасс — не Тэтчер. Кроме того, она столкнулась с резким неприятием не только со стороны оппозиции, но и со стороны финансовых рынков и, главное, Вашингтона. Главная ошибка в том, что чтобы снизить налоги, Трасс должна была увеличить заимствования. Это сразу привело к обрушению фунта и к сильному подъему процентов по заимствованиям. На это Вашингтон пойти не мог», — сказал Владимир Брутер. Политолог объяснил, почему политическому руководству США не понравилась программа Трасс. «Она очень сильно увеличила стоимость заимствований, а Вашингтон сейчас берет очень много в долг. Увеличение процента на британские бонды привело к тому, что США могли потерять значительную часть рынка заимствований. Поэтому в штатах поступок Трасс осудили», — отметил собеседник URA.RU. Судьба будущего премьера страны будет зависеть от того, насколько он готов поддерживать интересы Штатов, отметил эксперт. «Новый лидер не задержится, если войдет в прямое противостояние с США. Если бы Трасс такого не сделала, она бы их вполне удовлетворяла. Она решила сыграть на себя. Этого ей никто не разрешал. Великобритания не самостоятельная страна. Таких всего две. Это США и Китай, Россия хочет ей стать, но пока не стала в полной мере. Они должны согласовывать и не противоречить. А программа Трасс противоречила интересам Вашингтона», — добавил Брутер. Премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла на своем посту 44 дня. Ее предшественником был Борис Джонсон.