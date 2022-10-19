Власти подсчитали количество косуль-зомби в Курганской области

20 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Курганской области от неустановленных причин погибло 33 косули, еще 11 имеют признаки заболевания Фото: pixabay.com В Курганской области официально зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками неустановленного заболевания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на 19 октября зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками заболевания. На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — ответили в пресс-службе регионального правительства на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в городе Владимир. Случаи неизвестного заболевания у косуль были выявлены в Далматовском районе. У больных животных течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона власти просят сообщать о случаях заболеваний косуль.

В Курганской области официально зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками неустановленного заболевания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на 19 октября зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками заболевания. На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — ответили в пресс-службе регионального правительства на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в городе Владимир. Случаи неизвестного заболевания у косуль были выявлены в Далматовском районе. У больных животных течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона власти просят сообщать о случаях заболеваний косуль.