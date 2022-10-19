19 октября 2022

Власти подсчитали количество косуль-зомби в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси, косули, волки, лисы, косуля, млекопитающие, лесные животные, дикие животные, дикая природа
В Курганской области от неустановленных причин погибло 33 косули, еще 11 имеют признаки заболевания Фото:

В Курганской области официально зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками неустановленного заболевания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на 19 октября зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками заболевания. На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — ответили в пресс-службе регионального правительства на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в городе Владимир. Случаи неизвестного заболевания у косуль были выявлены в Далматовском районе. У больных животных течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона власти просят сообщать о случаях заболеваний косуль.

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В Курганской области официально зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками неустановленного заболевания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «По информации департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, на 19 октября зафиксировано 33 павшие косули и 11 косуль с признаками заболевания. На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — ответили в пресс-службе регионального правительства на запрос агентства. Ранее URA.RU писало, что курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в городе Владимир. Случаи неизвестного заболевания у косуль были выявлены в Далматовском районе. У больных животных течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона власти просят сообщать о случаях заболеваний косуль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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