Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на фронте Сыновья Кадырова приняли участие в успешном захвате укрепрайона 20 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 + Сыновья главы Чечни внесли весомый вклад в успех операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации. Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей. Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации. Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям