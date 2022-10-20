Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на фронте

Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале.
«С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации.
Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации. Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.