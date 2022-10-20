Кадыров рассказал об успехах своих сыновей на фронте

Сыновья Кадырова приняли участие в успешном захвате укрепрайона
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XXVIII съезд партии
Сыновья главы Чечни внесли весомый вклад в успех операции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале.

«С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации.

Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.

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Сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приняли участие в успешной операции по захвату вражеского укрепрайона. Об этом Кадыров сообщил в своем telegram-канале. «С бойцами батальона „Запад-АХМАТ“ Ахмат, Эли и Адам Кадыровы приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих», — написал глава Чечни. Также отмечаются проявленные сыновьями отважность, хладнокровность, решительность, а также их весомый вклад в успех спецоперации. Ранее Кадыров отмечал помощь своих сыновей в обеспечении прикрытия, передает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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