Жители ХМАО массово отказываются от дорогих квартир

20 октября 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Владельцы сдают свои дорогие квартиры, переезжая в жилье подешевле Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО собственники дорогого жилья стали переезжать в дешевые квартиры. При этом свою недвижимость владельцы сдают. Тренды рынка URA.RU обсудило с экспертом по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Валерией Сотник. «Из трендов на рынке сейчас это появление собственников, которые готовы сдавать свое собственное жилье в аренду, а сами переселиться в более дешевые варианты квартир. Естественно, это ведет к тому, что наиболее доступные варианты с рынка выбывают, а доля более дорогих квартир растет, подталкивая вверх и среднюю ставку аренды», — прокомментировала корреспонденту агентства Сотник. В свою очередь в агентстве недвижимости также отмечают и негативные тенденции на рынке. К ним стали чаще обращаться за консультациями обманутые собственники. «Речь о людях, которые самостоятельно сдавали квартиру без правильно оформленного договора аренды и залога. В итоге арендатор исчез, не заплатив за последний месяц проживания. Такие случаи сейчас не редкость, раньше это были единичные варианты», — добавила Сотник. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за дефицита квартир поднялись цены на аренду жилой недвижимости. По сравнению с прошлым годом стоимость уже выросла на 7%.

В ХМАО собственники дорогого жилья стали переезжать в дешевые квартиры. При этом свою недвижимость владельцы сдают. Тренды рынка URA.RU обсудило с экспертом по аренде жилой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Валерией Сотник. «Из трендов на рынке сейчас это появление собственников, которые готовы сдавать свое собственное жилье в аренду, а сами переселиться в более дешевые варианты квартир. Естественно, это ведет к тому, что наиболее доступные варианты с рынка выбывают, а доля более дорогих квартир растет, подталкивая вверх и среднюю ставку аренды», — прокомментировала корреспонденту агентства Сотник. В свою очередь в агентстве недвижимости также отмечают и негативные тенденции на рынке. К ним стали чаще обращаться за консультациями обманутые собственники. «Речь о людях, которые самостоятельно сдавали квартиру без правильно оформленного договора аренды и залога. В итоге арендатор исчез, не заплатив за последний месяц проживания. Такие случаи сейчас не редкость, раньше это были единичные варианты», — добавила Сотник. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО из-за дефицита квартир поднялись цены на аренду жилой недвижимости. По сравнению с прошлым годом стоимость уже выросла на 7%.