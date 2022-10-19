19 октября 2022

Пермский миллиардер усиливает помощь добровольцам на фоне мобилизации

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Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню неизвестного солдата. Челябинск, союз добровольцев донбасса
Пермяки стали больше жертвовать фонду помощи «Добровольцы Донбасса» Фото:
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В Перми на фоне объявленной мобилизации выросло поступление денег в фонд помощи «Добровольцы Донбасса» как от граждан, так и от организаций. В числе тех, кто в очередной раз решил оказать материальную помощь организации, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Об этом URA.RU рассказал глава фонда Вячеслав Лучников.

«За последние две недели в два раза увеличились поступления в фонд от физических лиц, в полтора раза — от юридических лиц. На средства граждан для тех, кто находится на фронте, был приобретен автомобиль УАЗ „Патриот“. В очередной раз нам оказывает помощь Александр Анатольевич [Репин]. Им было принято решение выделить фонду крупную сумму денег», — рассказал Лучников, не озвучив конкретную сумму, которую жертвует бизнесмен.

Ранее Репин перечислил в фонд помощи «Добровольцы Донбасса» 10 миллионов рублей. На эти деньги были закуплены внедорожники, которые затем пермяки отправили в Донбасс для тех, кто участвует в спецоперации.

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В Перми на фоне объявленной мобилизации выросло поступление денег в фонд помощи «Добровольцы Донбасса» как от граждан, так и от организаций. В числе тех, кто в очередной раз решил оказать материальную помощь организации, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Об этом URA.RU рассказал глава фонда Вячеслав Лучников. «За последние две недели в два раза увеличились поступления в фонд от физических лиц, в полтора раза — от юридических лиц. На средства граждан для тех, кто находится на фронте, был приобретен автомобиль УАЗ „Патриот“. В очередной раз нам оказывает помощь Александр Анатольевич [Репин]. Им было принято решение выделить фонду крупную сумму денег», — рассказал Лучников, не озвучив конкретную сумму, которую жертвует бизнесмен. Ранее Репин перечислил в фонд помощи «Добровольцы Донбасса» 10 миллионов рублей. На эти деньги были закуплены внедорожники, которые затем пермяки отправили в Донбасс для тех, кто участвует в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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