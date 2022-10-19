У курганских косуль-зомби не нашли опасных для человека возбудителей

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института болезней животных не обнаружили в биоматериале косуль-зомби возбудителей заразных болезней, в том числе опасных для человека. Об этом URA.RU сообщили в управлении ветеринарии по Курганской области.
«Согласно полученным результатам исследований Всероссийского НИИ защиты животных, возбудителей заразных болезней, в том числе опасных для человека, не выявлено. Результаты получены сегодня», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области официально зафиксировано 33 погибшие косули и 11 косуль с признаками неустановленного заболевания. Случаи неизвестного заболевания у косуль были выявлены в Далматовском районе. У больных животных течет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ведут себя неадекватно, ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. В качестве одной из возможных причин падежа косуль называют отравление ядохимикатами. Официально это пока не подтверждено.
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