Застройщик помешал мэру Екатеринбурга красиво отчитаться перед Куйвашевым

Алексей Орлов планировал доложить губернатору об исполнении поручения уже в середине октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Реновация по-екатеринбургски

В кулуарах строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсуждают интригу: якобы мэрия пыталась расселить и снести два дома на Эльмаше в аккурат к началу форума, чтобы глава города Алексей Орлов красиво доложил губернатору Евгению Куйвашеву. Но не удалось —девелопер, взявшийся за реновацию территории, провалил поручение администрации.

Речь идет о домах на ул. Краснофлотцев №37 и №41. «Губернатор попросил включить эти дома в программу комплексного развития территорий (КРТ, именуемое в народе „реновацией“ — прим. URA.RU), поскорее расселить и снести — к Универсиаде-2023. Потому что они стоят рядом со стадионом „Калининец“ и портили бы вид для гостей праздника», — поделился источник.

Как писало URA.RU, по итогам июльского аукциона право на реновацию квартала в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской получила компания «Астра», выкупившая землю за 11,4 миллиона рублей. «Мэрия сразу после этого поставила задачу: закончить расселение этих домов к середине октября. 18-го стартовал строительный форум, и получилась бы красивая история. Но „Астра“ не успела», — поделился инсайдер. Собеседник, близкий к компании, назвал причину. «Не успели договориться с жильцами [о выкупе квартир], некоторые просто не выходят на связь», — сказал он.

Глава «Астры» Денис Стробыкин в разговоре с корреспондентом при этом заявил, что поручения снести дома к началу форума не было. «На самом деле, [с властями] договаривались, что снесем [дома] к Универсиаде. Мы движемся в этом направлении, все в порядке. Про форум никто ничего не говорил», — заверил Стробыкин.

Профильный вице-мэр Рустам Галямов выступил с похожим комментарием. Не подтвердив (но и не опровергнув) срыв амбициозного плана, он дал понять, что программа КРТ в Екатеринбурге реализуется в полном соответствии намеченным графикам. «Получаем большое количество обращений от горожан с просьбами включить их дома в программу. Люди видят, что никакого обмана нет, что жилищные условия тех, кто голосовал „за“, улучшаются. Мы очень внимательно за этим следим. Думаю, в обозримом будущем объявим о включении в КРТ еще как минимум пяти территорий», — анонсировал Галямов.