Кардиолог Кондрахин раскрыл, как маскируется сердечный приступ

Кардиолог Кондрахин: инфаркт может скрываться за болью в других частях тела

21 октября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Инфаркт можно спутать с невралгией, сказал Андрей Кондрахин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Инфаркт необязательно проявляется болью в грудной клетке, болеть может живот, поясница и рука. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «Инфаркт имеет определенные маски. Он может скрываться как боль в руке, как боль в животе, пояснице. Это все может оказаться заболеванием сердца. Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная. И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — сказал Андрей Кондрахин. Если человек в состоянии передвигаться и болезненные ощущения прекратились, лучше все равно проверить состояние сердца, рекомендует врач. «К боли в грудной клетке мы относимся настороженно. Если человек может двигаться и боль не усиливается, стоит все равно пойти и сделать электрокардиограмму. Тогда будет ясно, что с ним произошло. Боль в сердце нельзя терпеть, нужно сразу обращаться в медицинское учреждение. Потому что чем позже выедет скорая, тем меньше шансов избежать последствий неприятных», — отметил кардиолог.

Инфаркт необязательно проявляется болью в грудной клетке, болеть может живот, поясница и рука. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин. «Инфаркт имеет определенные маски. Он может скрываться как боль в руке, как боль в животе, пояснице. Это все может оказаться заболеванием сердца. Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная. И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — сказал Андрей Кондрахин. Если человек в состоянии передвигаться и болезненные ощущения прекратились, лучше все равно проверить состояние сердца, рекомендует врач. «К боли в грудной клетке мы относимся настороженно. Если человек может двигаться и боль не усиливается, стоит все равно пойти и сделать электрокардиограмму. Тогда будет ясно, что с ним произошло. Боль в сердце нельзя терпеть, нужно сразу обращаться в медицинское учреждение. Потому что чем позже выедет скорая, тем меньше шансов избежать последствий неприятных», — отметил кардиолог.