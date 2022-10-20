Кириенко проверил школу в Мариуполе, восстановленную под шефством Санкт-Петербурга

21 октября 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко напомнил, что диспансеризация детей в новых регионах РФ должна пройти до мая 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко и врио главы ДНР Денисом Пушилным посетили школу №7 в Мариуполе, которая была восстановлена под шефством Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Пушилин в своем telegram-канале. Сергей Кириенко, Михаил Мурашко и Денис Пушилин посетили школу №7 в Мариуполе, восстановление которой проходило под шефством Санкт-Петербурга. В ходе визита они убедились в том, что школа укомплектована всем необходимым для комфортного обучения. «Учеников из нее не выгонишь — настолько она преобразилась после ремонта и полного оснащения», — отметил врио главы ДНР. Большое внимание в ходе посещения школы Кириенко и Мурашко уделили процессу подготовки школы к проведению диспансеризации детей. «Решением президента РФ [Владимира Путина] принято, чтобы до конца этого учебного года, до мая [2023 года] должна быть проведена полная диспансеризация всех детей от двух до 17 лет в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДНР. В мае губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял шефство над Мариуполем, пообещав оказать содействие в его «возрождении». В конце августа мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что все школы города готовы к началу учебного года на 100%. В сентябре Мариуполь в составе ДНР присоединился к России по результатам референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко совместно с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко и врио главы ДНР Денисом Пушилным посетили школу №7 в Мариуполе, которая была восстановлена под шефством Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Пушилин в своем telegram-канале. Сергей Кириенко, Михаил Мурашко и Денис Пушилин посетили школу №7 в Мариуполе, восстановление которой проходило под шефством Санкт-Петербурга. В ходе визита они убедились в том, что школа укомплектована всем необходимым для комфортного обучения. «Учеников из нее не выгонишь — настолько она преобразилась после ремонта и полного оснащения», — отметил врио главы ДНР. Большое внимание в ходе посещения школы Кириенко и Мурашко уделили процессу подготовки школы к проведению диспансеризации детей. «Решением президента РФ [Владимира Путина] принято, чтобы до конца этого учебного года, до мая [2023 года] должна быть проведена полная диспансеризация всех детей от двух до 17 лет в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ в ходе совещания по социально-экономическому развитию ДНР. В мае губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял шефство над Мариуполем, пообещав оказать содействие в его «возрождении». В конце августа мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что все школы города готовы к началу учебного года на 100%. В сентябре Мариуполь в составе ДНР присоединился к России по результатам референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября.