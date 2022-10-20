20 октября 2022

Конгрессмен Маккол раскрыл, почему США не смогут помогать Украине так, как раньше

Конгрессмен Маккол поделился проблемами военной помощи США Украине
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Конгрессмен Маккол заявил о полном разрушении оборонно-промышленного комплекса США Фото:
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Из-за того, что у США возникли проблемы с военно-промышленной базой, Вашингтон больше не сможет отправлять помощь Украине оперативно. О проблемах с соблюдением стандартов оборонного производства рассказал представитель штата Техас Майкл Маккол.

«Я думаю, что в Вашингтоне существует своего рода секрет, что наша военно-промышленная база разрушена», — заявил Маккол в интервью для Newsmax. «Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — признался он.

По его словам, США уже три года являются должниками по оружию Тайваню. того, «задолженность» наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через два года. Он объяснил это, что в Вашингтоне закончились детали для них.

Ранее стало известно, что в США планируют принять закон о выделении Украине военной помощи в размере до 50 млрд долларов. В конгрессе США считают, что этого должно хватить на будущий год.

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Из-за того, что у США возникли проблемы с военно-промышленной базой, Вашингтон больше не сможет отправлять помощь Украине оперативно. О проблемах с соблюдением стандартов оборонного производства рассказал представитель штата Техас Майкл Маккол. «Я думаю, что в Вашингтоне существует своего рода секрет, что наша военно-промышленная база разрушена», — заявил Маккол в интервью для Newsmax. «Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — признался он. По его словам, США уже три года являются должниками по оружию Тайваню. того, «задолженность» наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через два года. Он объяснил это, что в Вашингтоне закончились детали для них. Ранее стало известно, что в США планируют принять закон о выделении Украине военной помощи в размере до 50 млрд долларов. В конгрессе США считают, что этого должно хватить на будущий год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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