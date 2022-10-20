Конгрессмен Маккол раскрыл, почему США не смогут помогать Украине так, как раньше

Конгрессмен Маккол поделился проблемами военной помощи США Украине

21 октября 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

Конгрессмен Маккол заявил о полном разрушении оборонно-промышленного комплекса США Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что у США возникли проблемы с военно-промышленной базой, Вашингтон больше не сможет отправлять помощь Украине оперативно. О проблемах с соблюдением стандартов оборонного производства рассказал представитель штата Техас Майкл Маккол. «Я думаю, что в Вашингтоне существует своего рода секрет, что наша военно-промышленная база разрушена», — заявил Маккол в интервью для Newsmax. «Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — признался он. По его словам, США уже три года являются должниками по оружию Тайваню. того, «задолженность» наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через два года. Он объяснил это, что в Вашингтоне закончились детали для них. Ранее стало известно, что в США планируют принять закон о выделении Украине военной помощи в размере до 50 млрд долларов. В конгрессе США считают, что этого должно хватить на будущий год.

Из-за того, что у США возникли проблемы с военно-промышленной базой, Вашингтон больше не сможет отправлять помощь Украине оперативно. О проблемах с соблюдением стандартов оборонного производства рассказал представитель штата Техас Майкл Маккол. «Я думаю, что в Вашингтоне существует своего рода секрет, что наша военно-промышленная база разрушена», — заявил Маккол в интервью для Newsmax. «Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — признался он. По его словам, США уже три года являются должниками по оружию Тайваню. того, «задолженность» наблюдается и в отношении Украины: новые артиллерийские ракетные комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву лишь через два года. Он объяснил это, что в Вашингтоне закончились детали для них. Ранее стало известно, что в США планируют принять закон о выделении Украине военной помощи в размере до 50 млрд долларов. В конгрессе США считают, что этого должно хватить на будущий год.